洪都拉斯与“抗中保台”

来源:风传媒

作者:李树贤

副总统赖清德以“总统特使”身分,出席洪都拉斯(Honduras)新任总统卡斯特罗(Xiomara Castro)的就职典礼。2021年台湾友邦洪都拉斯总统大选引发两岸高度关注,起因于洪国总统候选人、左翼反对党领袖、前第一夫人卡斯特罗于选举期间提及当选后将与中国大陆建交,并与台湾断交。选举结果卡斯特罗顺利当选洪国首位女总统,蔡英文总统第一时间也以贺电表达祝福。无论如何这位自称“一位母亲、自由重建党积极斗士”的卡斯特罗,再次敲响了两岸沉寂两年的外交战战鼓,卡斯特罗选前投掷的“震撼弹”虽暂时未引爆,原因与美国的“关切”已无庸置疑,但未来是否、何时会再引爆值得观察。

对于洪都拉斯与台湾邦交维系问题,课堂上也曾引发同学高度讨论,期末考多组更以此为专题探讨,但结论却呈现两极:有者以“洪都拉斯考虑中国大陆实质利益与台断交只是时间问题”;“洪都拉斯因忌惮美国将与台继续维持外交关系”亦有之。然不论结论为何,大家都认清了台湾与洪都拉斯的邦交维系,背后真正的影舞者是美、中角力争霸。洪都拉斯邦交维系事关台湾邦交国是否将再减少为13国;对美国老大哥恰恰是检验拜登政府对台湾“坚若磐石”(rock-solid)承诺的最佳时机,美如欲采取实际行动助我“抗中保台”,以巩固台湾邦交国,行政部门完全依法有据,可硬气地依法行政。

2019年9月美国依据《2019年台湾友邦国际保护暨强化倡议法案》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019),签属通过了《台北法》(TAIPEI Act of 2019),立法意旨正是“应对中国大陆日益增加对台湾的施压,包含限制台湾国际空间以及全球外交认可”,希望能协助保护台湾友邦。本法第五款更订有“赏罚条款”:对那些加强或提升与台湾关系的国家,美国将增加与其经济与外交接触;反之对严重损害台湾安全的国家,美国也考虑调整与该国的经济、安全与外交接触。因此对洪国新任总统选前的暧昧态度与选后的政治倾向第五款是可以适用,只是重点在如何“打赏”与“惩戒”的方式,如果只是国务院续劝说、外交惩戒,效果恐将有限。

洪都拉斯为台湾在中美洲最贫穷友邦之一,失业率超过10%,更有将近5分之1的人民生活在贫穷线以下,当下最需要的是美国更多财政援助与协助解决难民收容问题。面对与北京建交的中美洲邻国不断“从中”获利时,对洪国自然是极大诱因,加以大陆疫苗外交的推动,让身陷疫情的洪国必须重新思考如何将国家利益最大化。或许正如华府美洲国家对话组织(Inter-American Dialogue)中国与拉丁美洲国家计划负责人迈尔斯(Margaret Myers)的评估,洪都拉斯现仍持续与台湾维持外交关系,可能是其蓄积与中国大陆谈判筹码的策略之一,然这一切要看美国的喊价及台湾如何加码,当然另一关键是北京在争夺“美国后院”的企图心。

2021年年底尼加拉瓜奥尔特加政府突然宣布与我断交,台湾外交部表达“痛心与遗憾”,中国大陆赞赏尼国的决定“顺应大势,合乎民心”,美国则罕见发声明批评奥尔特加大选造假,无法反映人民意志。显仍尼国的再出走让美国后院更形残破,因此力保洪国不失,不仅是美国践履其协助台湾的承诺,同时也符合美国国家利益,面对中国大陆压力,美国必须以实际的行动协助我们“抗中保台”,落实《台北法》保护台湾友邦的立法意旨,也像台湾人民证明保护台湾不是拜登总统的“口误”。期待赖副总统返台后,带回更多符合台洪利益更坚定的承诺,让卡斯特罗选前的“震撼弹”永远只是“哑弹”。