北京冬奥见证百年变局

香港《明报》社评

2022年北京冬季奥运会（下称京冬奥）今天开幕，放在历史长河和世局变化的维度观察，这次冬奥之于中国，跟14年前的北京夏季奥运，同样具有重大意义，所谓美英外交抵制等，不过是旁枝杂音。08京奥标志中国走出百年积弱，重新站在国际舞台之上；14年过去，中国已由当年的廉价品“世界工厂”，迈向高科技国家行列，今晚京冬奥开幕式，将是中国展示科技和经济实力的平台。08京奥主题是“同一个世界，同一个梦想”，反映中国融入世界的愿望；本次京冬奥主题为“一起向未来”，突出“人类命运共同体”概念，带出中国愿意肩负大国责任、与各国一道开拓将来的信息，同时也吹响中国由发展中国家向发达大国奋进的号角。

08京奥答“百年三问” 京冬奥标志新台阶

继去年东京奥运后，今年京冬奥也要在疫情阴霾下举行，北京方面采取严格闭环管理措施，严防病毒散播。这两年，西方与中国抗疫策略的差异，常被上升至意识形态层次，渗入大量政治偏见，京冬奥从严防疫，自然又再成为焦点。其实，去年东京奥运一样奉行闭环管理，京冬奥汲取东京方面的经验教训，进一步改善闭环管理安排，各国选手、随行人员和记者亲身体验中国式控疫，只要放下政治有色眼镜，应可减少一些误会成见。

14年前的京奥，中国与美欧关系大抵仍处于蜜月期，虽然当年有外国组织拿西藏人权做文章，呼吁外交抵制甚至杯葛京奥，最终西方多国领袖皆有应邀出席开幕式。相比之下，本次京冬奥，华府以人权问题为由，牵头“外交抵制”，不派官员出席；中方则强调，是否邀请某国官员出席，由主办国自行决定，暗讽华府自作多情。

冬奥长期由西方称雄，中国不入前十。对西方国家而言，冬奥奖牌事关荣耀，“杯葛京冬奥”从来是伪命题，所谓“外交抵制”，也只是摆摆姿态。应邀出席京冬奥的30多国政要，以俄国总统普京最受注目，其余主要来自韩国、中东，以及东南亚等发展中国家。西方领袖纷纷缺席，美国当然可以自诩外交抵制“成功”，但换个角度看，除了美英澳加这四个五眼联盟成员，其他西方阵营国家，要么像瑞典等强调疫情考虑无关抵制，要么像德日等不解释，鲜有国家举起外交抵制旗帜，外界同样可以将之解读为，这些国家一方面碍于华府压力，不得不与京冬奥保持外交距离，但也不愿得失北京、公开附和华府敌视中国的行为。这种尴尬情况，再次反映很多国家不想在中美斗争中选边站，华府勉强为之，反而令这一点更突出。

1908年伦敦奥运期间，天津南开中学的学生提出“奥运三问”，最后一问即中国何时才能举办奥运，百年后有了答案。08京奥标志国家摆脱百多年积弱，壮大恢宏的开幕式，向全世界宣告中国崛起。本次京冬奥对中国的意义，同样需要放在历史长河理解。世界格局迎来百年不遇巨变，国家主席习近平上月考察冬奥设施，便形容京冬奥是百年变局一个缩影，成功举办可以增强实现民族复兴的信心，也可让世界对中国道路有全新的认识。当然，刻下美英对华敌意满满，可以想像部分人有截然不同看法，美英一些主流媒体便形容，14年过去，现今中国无视西方批评，“不再取悦世界”，云云。

冰雪运动建基中产 冬奥印证国力提升

东西方观点视角迥异，背后建基的却是同一现实，即现在中国的实力，跟2008年不可同日而语。当年中国仍是“世界工厂”，为发达国家提供价廉物美消费品，在全球产业链分工中，主要仍处于中下游。14年过去，中国正力求透过科技革新，实现经济升级转型，朝着发达经济体方向迈进。过去的全球化以西方为核心，一带一路实际是由中国牵头的全球化，本次有30多国应邀派官员出席开幕式，这些国家多为一带一路重要成员。 08京奥开幕式标榜的是“大堆头”，表演者多达1.5万人。相比之下，本次京冬奥开幕式，不再靠“人海战术”，强调的是科技与精巧，这本身就正好反映了中国转型发展的进程。

上月中，中国经济年报出炉，去年人均GDP突破1.25万美元（1万6800新元），如无意外，今年将跨过世界银行方程式所定下的高收入国家门槛。迄今中国已形成一个人口达3亿的中产阶级。当然，诚如国家统计局长所言，一般民众收入，跟发达国家仍有相当大差距。十年八载后，当中国实现人均GDP逼近2万美元时，才算走出中等收入陷阱，成为名副其实的发达经济体，但人均收入今年能够跨过高收入国家门槛，始终是历史重要时刻。冰雪运动需要昂贵装备，非穷国所能负担，发达国家中产阶级够大，较多人有机会参与冰雪运动，成为这些国家长期称雄冬奥的关键。回看半世纪冬奥历史，主办国几乎全是发达经济体，京冬奥印证中国综合实力上升至一定水平。中国要成为一个以中产阶级为主的发达国家，京冬奥可以视为此一进程的“开幕式”。

若说08京奥中国仍须设法“证明自己”，现今的中国，明显已有不卑不亢、平视世界的自信。本次京冬奥主题为“一起向未来”，紧扣近年中方提出的“人类命运共同体”概念，根据中国学者的说法，这其实是由中国传统天下观演化出来的主张，强调的是大国小国各有责任。“一起向未来”反映中国愿意负起大国责任，愿意与各国一起，塑造更美好世界。英美媒体认为中国变得“傲慢”，“不再取悦世界”，某程度只反映一些西方舆论仍然抱着高高在上心态。