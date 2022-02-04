货币政策正常化浪潮为全球债券抛售推波助澜

来源：彭博社

作者：Garfield Reynolds、Enda Curran

随着围绕货币政策正常化的押注在世界各地盛行，甚至连欧洲和日本这些负利率阵地也加入其中，全球债券市场正在掀起新一轮抛售浪潮。

周五日本五年期国债收益率自日本央行六年前实施负利率政策以来首次升至零水平。德国10年期国债收益率本周也升破零，并在欧洲央行周四暗示今年可能加息后再度大涨。

全球负收益率债券规模一天之内创纪录缩小约20%，凸显了债市这波抛售之剧烈。高涨的通货膨胀促使各地央行竞相撤出新冠病毒大流行期间实施的超宽松政策。决策者纷纷转向鹰派，进一步助推了债市中对于货币政策正常化的押注。

“更早、更快的货币紧缩将令经济增长和股票市场承压，并导致更多的市场动荡，因为投资者竭力应付利率上升前景，”AMP Capital Investors Ltd.首席经济学家Shane Oliver表示。

德国10年期国债收益率从负值升至0.15%左右，令全球收益率之锚松动。随着德债下跌，美国国债抛售加剧，周五又为亚洲债券下跌提供了指引。

英国央行周四加息至0.5%，推动10年期英国国债收益率升至三年最高水平，进一步加剧了这一势头。

新西兰10年期国债收益率续涨六个基点。澳大利亚10年期国债收益率上涨九个基点，该国央行在其季度货币政策声明中上调了通胀和就业展望。美国10年国债收益率小升至1.84%。