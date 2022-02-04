若选择与病毒共存 须面对三大问题

来源：香港01

香港爆发第五波冠病疫情，更同时流传Omicron（奥密克戎）和Delta（德尔塔）两种变种病毒，封区隔离地点偏布全港多区。港府一直坚持“清零”政策，后来跟随中国大陆说法为“动态清零”，强调这是防疫抗疫、保护市民安全的最有效方法。“清零”与“共存”引起社会争论，究竟坚持清零是否现实？若选择“与毒共存”，社会是否有心理准备接受长者被“汰弱留强”，以至医疗系统崩溃？

市民一向理解的“清零”，正如政府过去一年多所说，是香港没有发生本土感染个案。面对病情爆发，通关再次无望，特首林郑月娥一再强调香港要“动态清零”。不过，“清零”与“动态清零”有何分别，林郑也无法说得清，仅指并非要“一个个案都无”，而是要切断传播链。最突兀的是，林郑被问到何谓“动态清零”时，她竟说自己不是“始作俑者”，无法解答。若她并非抛错书包、讲错成语，这番话就难免令人质疑特首是否不认同防疫国策？

民建联立法会议员葛珮帆亦表示，是否改变目前抗疫做法，要先思考三个问题：第一，是否愿意见到有市民，特别是体弱长者患重病而死？第二，医疗系统有没有能力承载大量患者？第三，大陆要求“动态清零”，香港改变策略会通关无望，社会能否接受？