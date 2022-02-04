失去人民信任 美国堪为灯塔？

来源：中评社

作者：冬日

最近由全球知名公关公司爱德曼国际咨询公司进行的全球民调发现，美国人民对美国政府的信任度只有39%，不仅远低于高居榜首的中国人民对中国政府91%的信任度，而且跟自己比，美国人对政府信任度也比上年下降三个百分点。

如果将人民对政府的信任度放在更加长远的维度来观察，可以看出，中国人民对于中国政府的信任度长年保持在80%以上，稳居前茅，2021年的91%更是创下10年来的最高。而美国人民对于美国政府的信任度长年在四成左右徘徊，在爱德曼公司面向20多个国家进行的“全球信任度晴雨表”排行榜中一直处于下游。

长期以来，美国一直自诩为“民主灯塔”，以经过美式选举的赋权标榜政府的合法性，把美式民主和“华盛顿共识”当作“放之四海而皆准”的榜样。美国精英也经常有意无意地贬低中国共产党经过革命获得政权的合法性，将美中竞争视为制度之争、模式之争、秩序之争。为了在竞争中胜出，特朗普政府后期更是转向“政权更迭”的对华策略，企图以不承认“中共政权”来遏制甚至颠覆中国发展。

然而，爱德曼公司、哈佛大学等美国机构进行的民调却打了那些自以为是的美国人的脸--中国政府获得人民的拥护度比美国政府获得人民的支持度高得多。换句话说，中国政府的合法性更高。

面对中美之间政府民意支持度的巨大落差，有些美国媒体和中国“亲美派”纷纷出来辩解洗地。有的声称西方民调公司在中国进行的民调受到监控，结果不准确；有的强调中美在不同体制背景和文化传统下，中国民众依赖政府，美国民众不信任政府是必然结果。不必与中国对比，这些人刻意忽略的长远趋势是：美国人民为何越来越不信任政府和国会？为什么越来越多的美国人相信自己国家走在错误的方向上？为什么美国人对力量平衡“东升西降”有越来越强的危机感？

皮尤研究中心从1958年到2021年进行的长达63年的民调发现，在上世纪50、60年代，美国对于政府的信任度也曾高达六、七成，肯尼迪时代的1964年，美国有74%的人信任政府。随后人民信任度便逐渐下滑，在里根时代和克林顿时代曾回升至五成左右的水平，但到了奥巴马和特朗普时期，美国人对政府的信任度下滑到只有17%的历史低位。

想想肯尼迪时代、里根时代、克林顿时代，美国经历过怎样的荣景？再看看奥巴马时代和特朗普时代，美国政府和国会做了什么？就不难发现，美国人民对政府的支持度持续下滑不是空穴来风，也不能只归因于讲究“大社会、小政府”的美国人“天生”不信任政府，而是与美国党派斗争、社会分裂的状况紧密相联，与政府和国会能不能有所作为直接相关。

美国当前最大的问题在于，如著名学者福山所说“美式民主腐朽了”，美式民主沦为党争工具，利益集团以合法化的方式固化利益格局。美国政府和国会不管通过选举怎么替换，上台后如何纠正前朝政府的政策，但都难逃将党派利益置于国家和人民利益之上的做法，难以在解决国家急需应对和人民“急难愁盼”的问题上真正有所作为。美国总统也就难逃上任后民意支持度短暂居高，但很快就渐行渐低的命运。

拜登执政不过一年，民意支持度便跌至39%。这一年，拜登不可谓不努力，他提出的与中国竞争要从整理好自家房屋，增强国内竞争力开始的想法，不能说没有道理。问题在于，他能实现多少？做得到吗？

上任之初，拜登将控制疫情、恢复经济、种族融合、气候变化作为四大优先议程。面对美国社会对待新冠疫情态度的极度撕裂，拜登政府的防疫措施难以落实；为了恢复经济，拜登政府超量发钞，大撒胡椒面；因为担心经济不景影响中期选举，美国政府对汹涌而来的奥密克戎疫情实质性采取了“躺平”的态度；为了弥合种族分裂，拜登政府重新扩大社会福利，在某些有争议社会议题上推进民主党的所谓进步议程。

其结果是，拜登执政和民主党控制国会一年后，美国因新冠死亡的人数由20多万增加到80多万；美国出现供应链危机和劳动力市场紊乱，2021年通货膨胀率创下7%的近40年来最高纪录。美国社会撕裂状况并未得到明显缓解。美国专家现在已经在讨论民主党在今年底中期选举中溃败的前景了。

在对华政策上，拜登政府则屈从于所谓的“跨党派共识”，为了党派利益而牺牲国家利益，继承特朗普政府对华零和对抗的手法，在经济、科技上继续推行“脱钩”政策。美国国会正在酝酿的全面竞争法案，打着加强美国经济科技竞争力和供应链弹性的旗号，塞进大量涉及安全、军事、台湾、人权等方面的条款，实质上就是一个全面遏制和对抗中国的法案。

美中对抗，两败俱伤，全球担忧。这是已经被特朗普政府的抗华政策再度验证的现实，美国供应链紊乱和通货膨胀也与美中关系紧张有关。

拜登执政以来，心心念念“从实力地位出发”与中国打交道，要体现“民主能产生成果”，要向世界展示“二十一世纪依然是美国的世纪”。但从拜登执政一年的成果看，从美国人民对政府信任度继续走低看，拜登的执念能否成真，要打一个大问号。长此以往，美国“山巅之城”的灯塔之光只会更加黯淡。