美国永无止境的反恐任务

来源：香港01

作者：汤文诗

美国总统拜登本月3日公布，在日前的一项反恐任务中成功在叙利亚与土耳其接壤的边境剿灭了ISIS领袖哈希库雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）。根据报道，当时美军派出特种部队突袭，打算生擒或杀死匿藏当地的哈希库雷希，最终哈希库雷希本人引爆身上炸弹，导致包括其家人以及小童在内13名平民死亡。

拜登形容此次军事行动的成功，将向所有恐怖主义组织发出了直接的警告，而且证明“美国有能力揪出所有恐怖威胁，不论他们匿藏在世界任何一个角落”。

此次美军的军事行动可以说是向伊斯兰极端份子以至世界展现了其打击恐佈主义的决心和能力，尤其是自从去年从阿富汗撤军后，美国就一直被国内外质疑是否仍然有能力维持对伊斯兰国组织的打击。然而，当一名恐怖份子被击毙后，美国又是否可以及时击毙组织下一任的头目，继而周而复始执行这类型的任务呢？

周而复始的反恐任务

事实上，美军这类型针对恐怖组织领袖的“斩首式”军事行动一直以来都从不间断地展开。在2019年10月，时任美国总统特朗普亦曾在叙利亚西北部派遣特击队，突袭当时伊斯兰国组织最高领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi），并且在行动中迫使当时的组织领袖引爆其身上的自杀炸弹背心。在这场命名为“巴里沙突袭”的缉捕行动中，巴格达迪连同其两个孩子被炸死，同时两名美军士兵受轻伤。当时特朗普亦曾扬言，“恐怖分子永远不会睡得香，因为他们知道我们将彻底摧毁他们”。

然而，令人感到讽刺的是今日被拜登派遣部队突袭并引爆身上炸弹的哈希库雷希在当日巴格达迪被刺后不久便随即接任。继而，伊斯兰国各种恐怖袭击和村庄屠杀，甚至强奸妇女等暴行继续形形式式地在叙利亚地区内发生。ISIS的分支早前亦在美军以及各西方盟国撤出阿富汗时，在首都喀布尔发动恐佈袭击，爆炸造成超过170人死亡。

反恐需要根治问题

今日哈希库雷希虽然已经被剿灭，而且一部份ISIS领袖据报亦已经相继死亡，然而根据美国驻伊拉克前大使、前叙利亚特使James Franklin Jeffrey预料，ISIS下一任继任人很可能早被选定，变相整个针对ISIS的反恐任务永远亦将永不会完结。

无可否认，恐怖主义组织的暴行都是罄竹难书，而且大都是违反人道立场，令人疾恶。然而，问题是美国的反恐模式始终亦需要改变，终归美国既不能永无休止地派出部队去突袭，同时忽略每次袭击为当地带来的人命伤亡都是助燃出下一次恐袭的仇恨。这些都是令恐怖主义永不休止的根源，值得令人深思。