林郑矢言绝不投降 港府防疫被动捱打

来源：香港《明报》社评

香港第五波冠病疫情愈发严重，昨日又新增131宗本地确诊个案，当中有59宗源头不明，深水埗成为不明源头病例重灾区。另有约195宗初步确诊个案，创疫情以来新高。第五波疫情爆发个多月来，确诊个案逐日升高，迄今已逾千，不明源头个案也增至220宗，意味社区存在至少上百条隐形传播链，情势令人忧心。

而从特首林郑月娥昨日宣布的多项措施中，看不到政府有能力尽快截断病毒传播链，只能是被动应付，对于内防扩散无济于事。广大市民除了尽快完成疫苗接种，居家避疫，减少外出，做好个人防护措施外，只能自求多福。

疫情危急临失控边缘 拒全民检测模糊焦点

林郑昨日承认，这波疫情是抗疫两年来面对的最恶劣情况，源头不明个案数仅一周时间，就由30宗升至220宗，愈来愈多的市区污水样本呈阳性，前日全港75处污水样本，有28处呈阳性，证明Omicron病毒传染力超强，似乎无处不在。但她坚称情况只是“严峻”，没有失控。但从上述情形看，香港疫情就算未到失控阶段，也临近失控的边缘。这时需要政府拿出魄力，采取更果断措施，走到病毒前面，及时截断隐形传播链，方为上策。

昨日林郑宣布的几项措施，包括在马鞍山体育馆重开“火眼实验室”，将全港每日核酸检测量由现时10万次提升至30万次；采购数以千万剂“自我快速抗原检测包”（RAT），到货后派发推行全民自我快速检测；为应对未来疫情的入院和检疫隔离高峰，将竹篙湾检疫中心逐步变为社区隔离设施，容纳无病征感染者；再逐步安排次紧密接触者以及紧密接触者，进行家居检疫；以及尽快开设第3个个案追踪办公室，并加强污水监测，将监测点增至100个等。对于传媒提问为何不进行全民检测，她就举前年9月在中山纪念公园火眼实验室进行的普及社区检测计划为例，指当时参与的市民仅有178万多，检出个案的成功率只有0.02%，远不及近期两次强制检测的成功率，云云。

林郑抗拒全民检测可能有很多其他理由，包括需要庞大的人力动员和资源投入，难全港实行禁足令等，但用检出确诊个案的成功率作为理由，显然是她未搞清楚全民检测的目的所在。全民检测并非是要达到高检出率，而是保证没有漏网之鱼，在病毒广泛传播之前，截断隐形传播链。而且，上次进行普及社区检测计划是在第三波疫情的落潮期，此次强检是在第五波疫情飈升期的重灾区进行，检出个案的成功率当然有天渊之别；况且，前年的普检是由内地医疗队所做，在当时的政治气氛下又是自愿性质，港人的接受程度不高并不奇怪；经过一年多的抗疫现实教育，又有政府修例配合，在强制情况下，港人对全民检测的接受程度完全不可同日而语。从近日多区排队轮候检测的人龙，就可略见一斑。

至于推行RAT全民快速测试，林郑自己都说了，并不能代替核酸检测，各国的通关要求，也都只认核酸检测结果，没有人认RAT检测，可见其準确度完全不能与核酸检测相比拟。现在市面也有相关产品出售，政府之所以要大手笔出外采购，再劳师动众地全民派发，恐怕不无减轻核酸检测压力的用意。毕竟对政府来说，市民自我快速检测，较全民强制核酸检测或应检尽检，要慳水慳力（省时省工）得多。

预案所属被动防御 未见主动截断传播

香港疫情仍呈上升趋势，确诊个案在短期内大规模爆发，原因是香港未建立对隐形传播链有效的追踪机制。增加病床和提高检测能力，都只是被动的防守，修改出院标准，更是走回头路，固守旧有抗疫模式，能否应对传播力更强的Omicron，令人怀疑。林郑所说的预案，迟早都会用到，但之后怎么办？看不到有大力度走在病毒扩散前的措施，这样的防疫控疫思维，难以有效控制疫情。如果到了让无病征病患也居家隔离，距离与病毒共存也就不远了。林郑矢言“绝不投降”，但就无必胜的勇气和办法。

Omicron来势汹汹，即使在与病毒共存的欧洲，过去一周也有1200万宗新增个案，是自疫情爆发以来的最高纪录。香港的第五波疫情已经到了不进则退的关键时刻，特区政府除进一步收紧防疫限制外，还应如林郑所言，加强防疫抗疫的透明度，应将动态清零的明确计划和中期目标告诉市民，请求社会大众配合。农历新年市面人流未见大幅减少，还爆发了“跨家庭团年”传播，防控成败在于市民能不能留在家中，减少外出，否则疫情愈演愈烈。社会各界、劳资双方都应该责无旁贷，建立在家工作新模式，减少市面人流。

政府若仍然坚持“动态清零”的防疫目标，就应该拿出魄力，加强检测力度的同时，建立完善由健康码、溯源追踪、全民抗疫等组合成的抗疫模式，以期迅速锁定密接者和次密接者，短期内全部检测，切断传播链，如此，才能击退第五波疫情。