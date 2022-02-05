来源：香港《明报》

作者：钟鸣九

北京2022年冬奥会昨晚正式开幕，这是冠病疫情发生以来首场如期举办的世界级综合体育盛会。学者认为，这将为世界注入团结与和平力量，有助各方合作应对全球挑战。

当前全球经济持续低迷，冠病疫情大流行与大国地缘政治角力更令世界雪上加霜。中国国家主席习近平上周会见国际奥委会主席巴赫时强调，奥林匹克运动倡导的“更团结”正是当今时代最需要的。世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来，所以我们提出了“一起向未来”的北京冬奥会口号。巴赫3日再次表示，本届冬奥会的使命就是让整个世界团结起来，运动员们在和平、公平的环境下在体育场上竞争，并在彼此间建立友谊桥樑。

学者：传递维护世界和平信心

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，疫情至今仍在全球不断反覆，一个重要因由便是国际社会的分裂造成各国没能同舟共济。冬奥会对世界加强团结有很大意义。阮宗泽认为，中国如期举办冬奥会还向世界传递出维护世界和平发展的信心，给大家提供了一个交流机会，让不同地域、不同文化背景的人都可以通过交流相互了解、理解和尊重，这对消除误解起重要作用。

由于各国历史文化和国情不同，此前一些西方国家民众对中国的防疫措施理解不足。在体验过冬奥闭环后，曾4次参加奥运会的澳洲运动员布里特·考克斯对澳洲广播公司表示：“闭环真的很好，我觉得非常安全。”该报道提到，“如果澳洲雪上技巧队的看法能代表参加北京冬奥会的运动员，那么冬奥闭环很受欢迎”。

除增进各国民众对中国的了解和认识外，北京冬奥会也以体育为媒，搭建起国家间沟通对话的又一座桥樑。尽管全球疫情依然严峻，仍有包括俄罗斯总统普京在内的32名国际政要出席冬奥会开幕式及相关活动。

尽管此前美国、澳洲、加拿大等6国公开表示外交抵制冬奥，日本也在冬奥开幕前夕通过所谓“涉华人权决议”。然而，联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界卫生组织总干事谭德塞、世界知识产权组织总干事邓鸿森等同机抵京，就连美国白宫新闻秘书也说美国总统拜登“当然会”看冬奥。观察人士认为，世界的主流依然希望通过体育交流来加强各国相互理解，增进合作和友谊。这正是奥林匹克精神的要义。

