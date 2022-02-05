赖清德30秒曝美台真实关系

来源：台湾《中国时报》社论

台湾副总统赖清德完成任内首度出访，与美国副总统哈里斯同框寒暄，被渲染成“30秒历史性互动”、“外交上的大突破”。“突破”蕴含重大改变、发展或成果，若只是随机式寒暄，最多只有媒体同框效应，就不算突破，更称不上“历史性”。民进党政府自诩美台关系史上最好，但必须面对一个真相，那就是“坚若磐石”的表象之下，美国并没有清晰、一致的对台政策，对美工作并不“踏实”。

无视警讯传播浮夸信息

赖清德以特使身分出席洪都拉斯总统卡斯特罗就职大典，去回过境美国，任务确实重要。赖清德表示“任务圆满达成”，算是务实的说法，但媒体在政府带风向之下，传播的却是浮夸的讯号。如以客观事实为导向，我们看到美国对台外交决策及行动，始终以本国利益及优先要务为出发，台湾只是美中战略竞争大棋盘上的棋子，赖清德与哈里斯的互动就是一个典型的例子。

台北政坛普遍认为赖清德是2024总统大选的“领先者”，为了展现外交领域的总统高度，赖清德这次也豁出去了。在国际瞩目之下，赖清德主动接近哈里斯，短暂交谈，短短30秒互动，在网路病毒式传播，成为赖清德首度外交出击的指标，也引发不同、对立的解读。

赖清德的积极主动及胆识值得肯定，但必须探讨的是，为何热衷于打“台湾牌”的拜登政府，早早就发布哈里斯“没有计划在访问洪都拉斯期间与台湾副总统会面”，事后对赖清德及哈里斯间的互动，也表现得消极、保留，尤其赖清德未能过境东岸，只能西岸进、西岸出，观察40年来高层官员过境美国的安排，接待规格相当低，显然拜登政府有顾虑。但民进党政府只关心媒体效应，却对真实的警讯视若无睹。

事实上，美国国务卿布林肯于1月26日，也就是赖、哈可能会面的前一天，与大陆外长王毅通话，强调俄罗斯进一步侵略乌克兰造成的全球安全及经济风险，王毅则藉机表示，美国不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击，等同预警哈里斯与赖清德会面的严重后果。在乌克兰问题上，美国需要争取中国大陆的合作。

美不对2024候选人表态

美方对赖清德冷淡，不是没有原因，赖清德只好主动上前和哈里斯攀谈，哈里斯很有风度，与赖清德简单交谈，事后向媒体说明时也不避讳称赖清德是“台湾副总统”，但强调是“他走过来，自我介绍”，不无打预防针，撇清关系之意，暗示她是被动回应。

在美中全方位战略竞争中，台湾是美国制衡大陆的一张王牌，民进党政府在“抗中保台”、“联美抗中”思维之下，也甘为美国的代理人，双方相互配合，美台关系确实呈现一片荣景。但在去年11月拜习视讯峰会之后，“共存”、“风险管控”、“维持现状”成为美中关系最大公约数。同时东欧风云变色，中国大陆成为不容忽视的力量，在这种新情势之下，美国避免在台湾问题上与大陆正面冲突，台湾牌边际效应钝化，美方不希望赖、哈会面衍生出新的外交风波，就是现实地缘政治缩影，台湾所谓的外交突破不过是自我欺骗的话术。

就对美外交工作层面而言，台湾外交部及驻美代表处事前必动员所有可能管道、人脉促成赖清德与哈里斯会面、对话，最后却是由赖清德以副总统之尊，单枪匹马亲自走上火线，这种高风险、非正统外交行为曝露了美台不对等关系，与民进党形塑的双边关系友好，沟通管道畅通大相径庭，所谓的踏实外交只是虚有其名。

完全执政的民进党充分掌握内部外交话语权，但在美、台关系中却毫无主导权、主动权，甚至寻求总统大位的政治人物，必须得到美方的认同或背书，从赖清德首度外交出击来看，美方显然对于2024仍持观望态度，并不急于表态。赖清德出访是否为外交突破，基本上还要由美国界定，这就是民进党政府的外交真相。

