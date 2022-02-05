美俄的舆论烟雾弹　“乌克兰危机”其实并不危急

来源：香港01

作者：吴迪

“乌克兰危机”是近来国际政治的最大新闻。针对俄罗斯军队在国境之南、距乌克兰边境不远处陈兵十余万的现况，俄罗斯国防部解释为“例行军演”，乌克兰政府安抚国民“没什么特别”，而“俄罗斯恐入侵乌克兰”的论述则已霸佔西方舆论月余之久。

各方甚嚣尘上，然而该事态的本质其实很简单。其一，作为苏联解体的后遗症，乌克兰东部顿巴斯（Donbass）、卢甘斯克（Luhansk）等俄罗斯族裔聚集区的分裂主义问题一直悬而未解，而今再次因俄乌关系转恶而爆发。其二，莫斯科要制止乃至扭转过去30年间北约持续东扩的劣势局面，美国则要以“俄罗斯威胁”为由确保自己在欧洲的军事存在，继而巩固政治影响力。

由此，方生出了近来扑朔迷离的“俄乌危机”，以及俄罗斯与美欧之间来来回回的谈判拉扯——谁想到，本就已经“鸡同鸭讲”的局面，进一步因美媒2月3日的一则消息而令人哭笑不得。

美国：俄罗斯将发起栽赃行动

2月3日，美国《纽约时报》引述华府高官以及曾听过相关简报的人称，俄罗斯计划于近期发起“假旗行动”（false flag operation，又作栽赃行动、嫁祸行动），也即伪造乌克兰军队袭击俄罗斯或乌克兰俄罗斯族群的证据，包括“展示”乌克兰东部地区被乌军攻击等，营造出乌克兰对讲俄语人士进行种族灭绝的效果，从而让俄军入侵乌克兰出师有名。

对于这种指控，俄罗斯方面嗤之以鼻。克里姆林宫发言人佩斯科夫在回应俄罗斯通讯社的置评时反驳美国，称“这不是第一份有类似的报道”，“以前也有人声称过类似的事，但最后什么都没发生”。

而《纽约时报》的报道也称，美国相关官员拒绝公布任何直接证据，也不会具体说明他们从何得知俄罗斯该计划，因为这样做会损及他们的消息来源以及蒐集情报的途径。

为基辅的下一步行动提前辩护？

如文章开头所言，所谓“乌克兰危机”的本质是乌克兰国内的分裂主义外加美俄角力。通过观察现下具体的事态演变，则可得知这两个本质因素的走向。

针对乌克兰国内，笔者曾在“俄罗斯真心没有要动武”一文中提及，在过去一年内，随着美国新政府上任，乌克兰政府加大了国内反俄宣传，譬如总统泽连斯基于2021年8月发起“克里米亚平台”倡议，为西方国家声讨俄罗斯提供平台，却也导致乌东地区冲突加剧；泽连斯基近来民意支持度跌至新低谷；乌克兰国民也有不少人支持以武力方式解决东南地区的分裂问题。

事实上，即便是在俄军压境的情况下，乌克兰与分裂武装的冲突也在零星发生，而据乌东“顿涅茨克人民共和国”警察局副局长巴苏林2月3日表示，乌克兰已经在顿巴斯接触线集结了约15万兵力，相当于政府军的三分之二。

回望2014年2月，乌克兰发生政变，推翻了与俄罗斯友好的亚努科维奇政府，也令俄罗斯族群聚集的卢甘斯克和顿巴斯地区宣布独立。同年4月，乌克兰当局遂发起军事行动，俄罗斯则对乌东俄罗斯族人配以支持，据联合国数据，冲突造成1.3万人死亡，百余万人流离失所，后在法德调停之下才以“明斯克协议”而暂告段落。

是以，如今美英等国还在持续向基辅方面提供武器，倘若没有俄军压境这一层顾虑，基辅方面恐怕早已挥军东南，在武力的加持下与乌东实际领导人交涉。而西方如今“俄罗斯若入侵乌克兰，将遭到制裁报复”的口吻，其实就是试图令俄罗斯置身事外、不予插手。

从这个维度观之，《纽约时报》报道中“美国指控俄罗斯将发起假旗行动”的说法是无法成立的。这更像是美国的“舆论烟雾弹”，是在为乌克兰即将发起的军事行动做“预期管理”，一旦冲突骤起，各类现场视像素材在网络涌现，乌克兰政府和美国便可将之嗤为“俄罗斯伪造的假消息”。

美国更宏观的考虑：平衡

不过，如今没有人可以断言“假旗行动”真假与否。过去数年来，俄罗斯在混淆是非、“真假资讯战”这一方面，也早就展现出不弱于欧美的能力。而外行人煞有其事地分析军事与情报，几乎也总会令圈内人贻笑大方。

是以，本文所言及者，也只是基于宏观趋势与核心政治诉求，对当下时局的分析。所拆解的是政治，而非军事安排或资讯真假。论及政治，就不得不提“乌克兰危机”的第二层本质：莫斯科要制止乃至扭转过去30年间北约持续东扩的劣势局面，美国则要以“俄罗斯威胁”为由确保自己在欧洲的军事存在，继而巩固政治影响力。

在这一点上，俄罗斯的态度是很明瞭的。早在美俄外长1月21日会晤之前，俄罗斯便已公开其在这方面的诉求，其中最核心者，便是要求北约承诺永不纳入乌克兰，并从1997年以后加入该组织的成员国撤出驻军（波兰、波罗的海三国、巴尔干半岛），尤其是罗马尼亚。

一目了然，莫斯科自然不期望这种“狮子大开口”的开价能被满足，其目的也应是为谈判“设置方向”，在这个思路上讨价还价。

对此，美国的反应颇为有趣。一方面连同北约拒绝了俄罗斯的两个核心要价，并同时提出，可以在欧洲安全与合作组织（OSCE）、美俄战略稳定对话、北约-俄罗斯理事会等平台下，就裁减驻军和建立互信方面展开合作，前提是俄罗斯减低对乌克兰的军事威胁——而另一方面，美国却在增加驻扎东欧的美军。就在2月2日，美国国防部宣布，总统拜登已批准增派2000军队到德国及波兰，而原本部署在德国的约1000美军则将被调派往罗马尼亚。

一面与俄罗斯说“我们可以谈裁军”，一面却向东欧增派驻军。两者看似矛盾，但其实其内理是相通的：美国既要确保北约盟友不受俄罗斯威胁，又需要一个“时刻准备侵略邻国，对欧洲安全造成威胁”的俄罗斯——只有这样，美国才能巩固自己在欧洲的军事存在和政治影响力。

所以，当白宫向克里姆林宫说“我们愿意与你们谈判”，白宫是真诚的；而当白宫向盟友表示“我们不会拋弃你们”，白宫也是认真的。因为白宫真正要的，是这两者间的平衡。威胁不能过大，却也不能不存在。

焦急的只有乌克兰

当我们以这种视角审视美俄的政治考虑，便会明白，所谓“乌克兰危机”，对美俄而言其实一点都不危急。而真正急的，只是支持率一再下跌，一再被国民期望解决乌东问题的泽连斯基。

可是纵然泽连斯基可以当“导火索”，可以径直像印度镇压克什米尔地区一样挥军乌东，但他又怎敢？美国对他的支持，乃限定于“你不做傻事”的框架之内；俄罗斯也真心没有主动入侵乌克兰的理由，但其威慑却是真实而严峻的。

所以，美俄都做好了长期对峙的准备，“乌克兰危机”在可以预见的数年内都不会获得解决。它只会因全球政经格局的范式转移而萌生变数，譬如中国复兴所牵动的地缘变化，譬如美国政治的民粹化，又譬如俄罗斯政坛的巨变。

而在那之前，“乌克兰危机”只会继续拖延，持续让乌克兰蒙受“间于齐楚之苦”，在政局、军事不稳的情况下，迟迟无法发展，国民经济在“欧洲穷鬼”的现况下继续沉沦。