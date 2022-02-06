中国今年经济潜藏风险

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

根据估算，2030年时中国经济规模将是全球最大，2049年时则为美国的两倍。但是根据最新发布的中国第四季经济成长率来看，中国2022年的经济前景并不乐观。

中国国家统计局公布，去年中国国内生产毛额（GDP）年增8.1%，超越官方6%以上增长目标，但是第4季GDP却仅年增4%，比起去年第1季年增18.3%、第2季7.9%及第3季4.9%，下降很快，如此又将如何达成2022年年平均5.3%的成长目标。

伴随着中国经济进入2022年的有三大不利因素。首先是房地产，继恒大地产之后，泡沫会一个一个破裂；自从恒大集团去年8月爆发债务危机以来，四线和五线城市房地产的价格狂跌二到四成。市场信心在12月有所改善，但只是比11月稍好。

其次，2021年阿里与腾讯等网络巨亨遭到打压，股价狂跌，打消了巨额的股民红利。美国也有面簿、推特等互联网巨头问题，但仅止于国会听证，不像中国整治得如此猛烈。

最后，中国政府还祭出“共同富裕”政策，以减缓所得不均问题，但恐抑制创新力，加上中国基本科技能力不够，尤其在芯片的问题上暴露无遗，想要迎头赶上美国，恐怕力有未逮。

中国政府担心经济破底，去年12月10日中共政治局经济工作会议，罕见承认“经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，所以去年年底除了放宽信贷，开放抵押贷款，并向破产的开发商提供资金，中国人民银行再度降低利率，放松银根；估计如果情况没有转好，3月两会之后，还会有刺激景气措施出台。

今年经济最大的变数，还是中国严格的防疫政策，北京对于病毒的处置迥异于西方，也就是“政治防疫”，绝对不能容许病毒存在。

这样做不仅是为了公共健康，更重要是制度自信，外国做不到的，中国可以。中国在2022年仍持续第三年的严格执行清零，限制国际旅行，近日疫情再起，各地官员均立下军令状，要在冬奥期间完成“百分之百防控到位”，封城后上千万人的大都市瞬间变成巨型牢笼。

“清零政策”是今年经济最大的风险，如导致工厂停工、商店关门，势必大幅影响生产与消费活动。即使全球都已经开始与病毒共存，但是中共基于政治意识形态，最快恐怕要到下半年才有可能改变。

更长期的风险则是人口危机。中国国家统计局最新公布去年人口出生率为千分之7.52，连续五年下跌，更创下1949年建国以来最低，人口自然成长率仅达0.034%，创1960年以来最低，这意味着中国总人口数可能已在2021年触顶。

中国想增加人口并不是那么容易。尽管政府从2016年开始放宽“独生子女”政策，并在2021年实施三孩政策。地方政府推出现金奖励和延长产假等措施，但现在的趋势是年轻人根本就不愿意结婚，也不愿意生孩子。住房、教育、托儿、医疗等等支出加总起来，年轻父母望而却步。出生人口减少，意味着当更多的老年人退休以后，就没有足够的年轻人来抚养，这个定时炸弹长期将削弱GDP超越美国的可能。

中国原本应是全世界经济成长的火车头，现在不只是失去动力，严格防疫的结果，更打乱了全球供应链，压抑全球经济成长，这是值得大家重视的议题。