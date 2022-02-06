石原慎太郎谢幕 钓鱼岛争端仍在

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

虎年第一天，日本东京都前知事石原慎太郎辞世，享寿89岁。这位在日本政坛被视为鹰派的政治人物就中日在东海有关钓鱼岛领土主权、海洋权益、管辖权的争端扮演一个重要的角色。

2012年4月，石原慎太郎在美国传统基金会发表演说，表示计划向日本国民买下属私人“拥有”的钓鱼岛、南小岛以及北小岛此三岛屿。回国后，他积极推动募款，也相当成功。此举迫使当时的野田政府做出“国有化”钓鱼岛的决定，导致中日关系恶化，出现两方多年“政冷经热”局面。

正如台湾和南中国海诸岛一样，北京视钓鱼岛为核心利益，因此采取强硬反制日本的措施，此包括宣布以直线基线划定钓鱼岛的领海范围，向“联合国大陆礁层界限委员会”提送东海部分海域200海里以外大陆架外部界限划界案、开始派遣海警船到钓鱼岛四周海域进行定期维权巡航。

2022年1月31日，也是牛年的最后一天，大陆海警船只驶往钓鱼岛海域巡航，日本海上保安厅要求中方船只驶离。约2周前，海警船只执行2022年的第一次巡航任务。

石原慎太朗是日本右翼政治人物、作家，曾任众议院议员、环境厅长官、运输大臣、及东京都知事等，也是日本维新会代表。2012年10月，石原辞去东京都知事职位，另组新党，欲与日本维新会和众人之党组成“第三极大联合”以推翻战后官僚支配的日本政治体制。2014年，石原在第47届日本众议院议员总选举中败选，因此宣布退出政坛。

石原是日本政界知名的亲台派，曾两度来台出席陈水扁总统就职典礼，与已故前总统李登辉交情也不错。但他对中国大陆一贯采取强硬态度。他支持删除历史课本中包括侵华战争的大部分历史，否认南京大屠杀的存在，指其是“中国人虚构”的。

石原承认日本过去发动对亚洲各国的太平洋战争的这段历史，认为“日本的确在过去的战争中为亚洲各国带来麻烦了”，但表示“总是维持过去的低头认错姿态，什么关系的发展也不能指望，因此呼吁亚洲各国应当抛弃过去，共同进行全方位经济政治合作”。

在日美关系上，石原说日本一直受美国的欺负。他在描述日美关系时指出：“迄今为止，日本一直是美国的小老婆。日本的精神性，国家和民族的自主性都受到了掠夺，坦率地说，日本是美国的情妇。”

石原对钓鱼岛主权持强烈民族主义立场，认为属日本领土。他批判历任日本政府在东海所采取的策略与作为过于软弱，也曾申请登钓鱼岛进行“现场调查”、支持岛上驻军或移民、以及强化日本军备对抗北京。但就东海岛屿之主权争端解决、钓鱼岛的法律地位、以及领海基线划法等法律问题，似乎石原从未表态，毕竟国际法不是他的专业。

日本是《联合国海洋法公约》的缔约国，但就领海基线划法、冲之鸟法律地位、以及此海洋地物是否有权主张两百海里专属经济海域和大陆礁层的立场和实践与《公约》规定相左。美国曾经采取“航行自由行动”（FONOPs）挑战日本的“越权海洋主张”。中国大陆、韩国、以及台湾也挑战日本有关冲之鸟是“全权岛屿”因此可以拥有专属经济海域和大陆礁层的此一主张。

去年元月，日本向联合国秘书长递交外交照会，表明“2016年南中国海仲裁案”之裁决对大陆有约束力，也认为北京就美济礁的领土主权和海、空域主张与国际法相违。

石原生前持亲台、友台立场，但就南沙太平岛的法律地位问题，是否认定此岛是“全权岛屿”？还是采取与日本政府同样的立场，认定2016年南中国海仲裁案裁决对北京有约束力？此裁决认定太平岛是“岩块”，虽有权主张领海和邻接区，但无权主张专属经济海域和大陆礁层。

中日在东海有关钓鱼岛领土主权、油气资源开发权益、及管辖权的争端绝不会随着石原的辞世而落幕。相反的，今年各方在此争议海域“虎虎生风”的作为会让东海持续“风不平、浪不静”，而过去中日领导人一再承诺要把东海由一个冲突之海转变为“和平、合作、友谊”之海的说法也变的更加遥远无望。

作者是台海洋事务与政策协会理事

