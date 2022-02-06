派对门丑闻发酵 约翰逊危机加深

来源：明报

明报社评

英国首相约翰逊面临的“派对门”丑闻仍在发酵，由内阁办公室副常务次官格雷所做的内部调查结束，报告结论之一是“领导及判断失误”，但约翰逊拒绝辞职，惟多项民调显示，有多达六成民众认为他应落台。尽管约翰逊近期使出多种手法，来转移舆论视线，但他在丑闻曝光及调查期间的表现，彻底暴露了其民粹式政客翻云覆雨、投机取巧、不讲诚信的真面目。上周四他的4名得力助手同日辞职，标志约翰逊丑闻对政府管治的冲击，正在进一步加深。

格雷（Sue Gray）声称，由于警方仍在调查，现阶段无法提交“有意义的”报告，据报其12页摘要中，删除了对违反防疫规定聚会的最严重指控。报告指出，在前年5月至去年4月之间，共有16次违反防疫规定的聚会，其中15次都是在首相府或内阁办公室举行。而这些聚会，有些根本不应获批准。考虑到当时全国封城的情况，有些聚会似乎“极少考虑”对公众健康可能造成的风险，以及将对公众造成的影响。

巧言辩解转移视线

民望新低坚拒辞职

从传媒开始曝光“派对门”（Partygate）丑闻开始，约翰逊一直左闪右避，翻云覆雨，在下议院面对议员追问时，他虽然致歉，但在受访时仍然为自己辩护，否认曾经撒谎，称事先无人警告他聚会违反防疫规定，“如果有人告诉我，我会记得”。在接受调查问话时，约翰逊还声称，“隐约以为该聚会是一场工作性质的活动。”对于菲腊亲王葬礼前夕的首相府酒会，约翰逊否认事先知情，却被其前高级顾问甘明斯（Dominic Cummings）踢爆，指他不仅事先知情，批准举办酒会，还向国会撒谎。尽管多项民调显示，约翰逊的支持率滑落至2019年他任首相以来的最低谷，党内议员也开始联署向他“逼宫”，甚至格雷的报告都指摘，对这些违规聚会“难以辩解”（difficult to justify），约翰逊仍坚称他并无违法，不会辞职下台。而上周四同日辞职的4名助手中，其幕僚长、首席私人秘书和通讯部门主管的3人，都直接与“派对门”丑闻有关，因此被形容为约翰逊政府“动荡的一天”（a turbulent day），令他本人亦面临愈来愈大的危机。

为度过上台3年来的这段“至暗时刻”，约翰逊想方设法，转移视线。如上月宣布取消防疫限制措施，就被指是为取悦反对防疫限制的人士，同时彰显英国抗疫的胜利。但两年多来，英国的累积确诊个案高达1600多万，累积染疫死亡人数15万多，居全球第七，即使在约翰逊宣布取消防疫限制的当时，每日新增确诊个案仍有10万，以致英国专家都认为，放宽限制措施“为时太早”。约翰逊还在英国脱欧两周年之际，高调宣布将推出“脱欧自由法案”(Brexit Freedoms Bill)，以便更容易修订或移除英国在过渡期仍适用的欧盟法律。同时，他还利用乌克兰危机大做文章，致电普京发出警告，又到访乌克兰表达支持。但苏格兰民族党下议院领袖柏家辉（Ian Blackford）就嘲笑他的基辅之行，令“派对门”成为国际笑柄。

为保住相位，约翰逊可谓无所不用其极，较早前有报道指他甚至透过党鞭，威胁收回选区项目拨款，来向参与联署不信任动议的党友议员施压。但在格雷报告公开后，再有3名保守党国会议员去信“1922委员会”，要求启动不信任投票，迄今支持启动不信任投票的保守党议员增至17人，若有54名议员致函该委员会，就可启动对约翰逊的不信任投票。

憨态可掬博同情分

大话连篇暴露本性

和美国前总统特朗普一样，约翰逊也被视为民粹式政治领袖，他既不像布莱尔和卡梅伦般处事圆滑，也不像白高敦和文翠珊般刻板严厉，亲民式的憨态可掬有时颇能迷惑外界，但其信口开河、巧言令色的本性，却早被批评者警告，会带领国家“傻笑着沉入大海”。他表面上对党内各政治派系都敬而远之，实际是为回避承担义务，因此他又被形容为无根的浮萍。他当年靠鼓吹脱欧入主唐宁街10号，却又被揭发早年曾为加入欧盟辩护，后来贩卖种族主义、挑起民粹怒潮，只是为趁机上位，在脱欧和抗疫中，他多次被揭发讲大话。

约翰逊外表的傻里傻气，经常博得同情分，对于他这类非典型政治家，选民似乎更宽容。但今次丑闻，他是否还能安然过关，仍需观察。表面看，党内连署发起不信任动议的议员人数，距离最低门槛仍远，警方完成“派对门”调查仍需时日，但正如柏家辉所言，“现任首相正面临警方侦讯及可能罚款，他一旦接受侦讯，必须离任；若被罚款，他必须辞职。”而5月英国的地方选举，是对保守党选情受约翰逊丑闻伤害程度的一次检验，虽然上月已经有党友议员转投工党，会否形成骨牌效应仍难逆料，未来几个月，约翰逊下台的压力，恐会有增无减。