同盟压力：日本介入台海的背后

来源：明报

作者：张望

日本在台湾问题上究竟扮演什么样的角色？

今年1月中旬，日本NHK电视台播放专题纪录片，探讨“台湾有事”情况下日本的应对之道。纪录片展示防卫省内部的危机管理演练，强调日本内部决策并未做好应对台海冲突的预案和法理准备，一旦美军要求日方协助，东京在危机管理和撤侨安排上势必手忙脚乱。在中国，不少观点倾向从历史角度分析日本的对台姿态，强调日本右翼殖民情结不死，意图再度染指宝岛台湾，并正加速对台军事介入准备。但是，这样的分析视角是否准确把握当前日本对台政策的实态，有必要进一步讨论。

东京在台湾事务上受美国施压

冷战以后日本对台海问题的关心，可以追溯到1996年的台海危机。1997年，日本《朝日新闻》首席外交记者船桥洋一在访问了百余名中美日外交国防官员的基础上撰写了《同盟漂流》（岩波书店，1997）一书。该书（第18章）透露，由于美方当时没有和日方共享情报，时任首相桥本龙太郎曾一度要求防卫厅制定紧急应变计划，出动自卫队前往台湾撤侨。

二十多年过去了，今天日本对台海的关切，依然集中在同盟义务和撤侨安排。2020年，世界遭受新冠之乱，中美大国竞争加剧。2021年拜登总统上台后，日美关系逐步稳定，令日本的对台方针出现向美国靠近的迹象。菅义伟执政期间，日美两国52年以来首次重提台海安全。日本在去年7月公布的《防卫白皮书》也首次强调“稳定台海周边局势对日本的安全和国际社会的稳定至关重要”。问题是：在过去的安倍时代，日方处理台湾问题小心翼翼，极少挑战中方底线，为何东京在2021年敢于对中国的核心利益表示关切，更何况熟悉内务的菅义伟在出任首相前对外交事务知之甚少？

要回答这一问题，就不得不深入审视美日内部的同盟政治。据去年4月《日本经济新闻》披露，美方在日美首脑会谈前曾派遣熟悉东亚事务的印太事务协调官坎贝尔访问东京，要求日本和美国一起合作加强对中国的威慑，并希望日本制定类似美国《台湾关系法》的法案。熟悉中方底线的日方显然难以满足美方的这一要求，于是作为妥协方案，两国在首脑联合声明罕见关注台海安全。同样，目前的岸田政府也面对美方的巨大压力。据共同网（去年12月27日）报道，美国印太司令部司令海军上将阿奎利诺去年11月访日时曾和自卫队统合幕僚长山崎幸二等高层举行会谈。据防卫省官员称，会谈后，自卫队高层脸色很差，似乎被美方施加了很大压力。据称，美方海军陆战队的“远征前进基地作战构想”（EABO）没有考虑西南诸岛居民卷入战斗的风险，日方对此有所不满。

北京需精准理解日本对台意图

综上所述，目前日本对台方针的实际情况极可能是：东京正尽快制定应付台湾有事的预案，打算在可行范围内满足美方的要求，但同时在外交上亦积极促进台海问题的和平解决（鸽派外相林芳正在1月24日众议院答辩时反覆强调这一点），保持日本在中美之间的战略回旋余地。其政策特征更倾向于是不得不卷入情况下的预防性措施，而非具有扩张性的主动军事挑衅。

刚刚去世的美国国际政治学者杰维斯（Robert Jervis）在其着作中曾提到国家在对外决策时经常出现的错误知觉（misperception）形成模式。例如：认知相符现象（cognitive consistency）总倾向将新的信息归入原有的认知框架，导致错误认知不断被复制；历史包袱现象倾向将性质不同的现实事件和历史事件牵强地联系在一起，导致错误的历史类比（historical analogy）。同样，在中日关系的背景下，由于过去的历史创伤和负面互动，中国在解读日本对台政策时也倾向将其摆在中日之间的历史恩怨脉络中来审视，对日本在台湾问题上的各种动作容易产生疑虑，却同时无意中忽略了日方对华外交中的平衡细腻之处。日方在涉台对外决策时是否怀有类似过去扩张时代的战略动机？日本的对台政策是美国外压的结果还是自主战略的反映？以上问题都是有必要深入研究的课题。中国战略界需要构筑着眼于微观层面的对日分析框架，避免在特定政策领域出现对日误判和过度解读。

日本早稻田大学国际教养学部准教授