以冬奥默契启动两岸善循环

来源：中时电子报

旺报社评

历经一波三折，中华台北队顺利在北京冬季奥运会开幕式亮相。大陆尊重台湾代表团“中华台北”正式名称，蔡政府也努力淡化会前突发政治风暴，避免冲击冬奥期间两岸关系氛围。两岸北京冬奥的善意默契，有望为后续杭州亚运、成都世大运的两岸互动营造良好气氛。

陆未矮化 蔡政府维稳

过去半年来，西方社会因新疆、香港、西藏等人权问题，酝酿“抵制”北京冬奥，最后选择象征意味较浓的“外交抵制”，而非实质性的取消派员参会，但紧绷的政治情势加上严格的防疫制度，令北京冬奥会蒙上浓浓的政治阴影。台湾一向被视为“亲美抗中”最前线，绿营政治人物与独派团体也纷纷要求“抵制”北京冬奥，但中华奥会始终未改变派员参赛的既定安排，中华队一度以行程安排为由决定不参加开闭幕式，但后来峰回路转，想必是更高层级的决定。

中华队参加奥运的名称与待遇，和台湾的国际空间息息相关，也深受两岸政治氛围影响。2008年北京奥运，当时国民党已重返执政，大陆仍沿用“中国台北”称呼，引起我方强烈反弹，最终靠国共平台沟通，对岸才从上到下统一口径使用“中华台北”，直至民进党2016年上台后，大陆对内又改回“中国台北”名称。

近年台海情势严峻，复制2008年经验已无可能，所幸两岸奥会往来顺畅。中华队最终顺利在北京冬奥开幕式亮相，除了中华奥会提及的国际奥会相关指示以外，相信两岸奥会沟通仍然起到一定作用，但最重要的因素，还是两岸最高层仍愿意保留善意和回旋空间。

毕竟“中华台北”名称是两岸奥会正式协议下，国际通用多年的规则。陆方未藉北京冬奥的国际场合，对我代表团加以矮化操作，恰是传达出对岸有意遵守既有协议的善意。同理，中华队排除各种政治干扰参与开幕式，也隐含了蔡政府对两岸关系“维稳”的务实态度。

温家宝曾说，信心比黄金还重要。蔡政府执政6年来，尽管两岸经贸愈加紧密，但在美中关系历史性转折、结构性对抗的不利背景下，两岸官方和民间的互信严重缺失、和平发展信心严重流失，难以用蒸蒸日上的经贸表现予以弥补。不过，难能可贵的是，即便台海一度濒临“地球最危险之地”，但两岸仍然以双方人民福祉为依归，艰难维持和平稳定、民间交流局面。

互动微光 累积增互信

以近期两岸一连串的积极动作为例，大陆去年底宣布ECFA自动延续、台湾依《金门协议》向大陆遣送偷渡客、国台办发言人朱凤莲表达访台意愿获陆委会正面回应，再加上陆方遵守“奥会模式”处理中华队参加北京冬奥，以及中华队在最后时刻出席冬奥开闭幕式，都是善意讯号的传递。

尽管在两岸严峻情势的对比下，上述善意互动恐只会产生短暂的“微光”，但两岸缺失已久的互信，终需在点滴间累积和修复。假如双方能延续遵守奥会协议的默契，扩展至现有两岸协议及配套机制，将恢复两岸事务性日常沟通作为第一步，有朝一日涓涓细流终可以融冰、破冰，打开两岸关系的僵局。

过去两年新冠疫情侵袭全世界，蔡英文多次以“善的循环”形容台湾与国际社会之间的互帮互助。可惜的是，由于两岸处于异常尖锐动荡的状态，双方虽多次有意化解敌意、创造契机，但始终未能形成“善的循环”。大陆透过北京冬奥开幕式上的表演，有意淡化西方对其咄咄逼人的刻板印象，试图塑造开放、包容、自信、环保的正面形象。祝愿北京冬奥圆满成功，也希望以北京冬奥上两岸善意互动为契机，构筑两岸“善的循环”新起点。