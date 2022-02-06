美两面进逼 促中俄加强联手

来源：星岛日报

星岛日报社论

俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平举行峰会，并发表两国全方位加强合作的声明。两国声明的即时效果是增加俄罗斯本钱，与美欧在乌克兰问题上对峙，美国总统拜登采取同时遏制中俄的两面作战策略，成为中俄强化合作的重要推手，中俄未来合作空间有多大，其中一个重要因素就是美国步步进逼遏制中俄的力量有多大。

美国发动外交抵制北京奥运，普京却高调出席冬奥开幕礼撑场，自然赢得中方高度赞赏。普京到北京并与习近平举行元首峰会，会后中俄发表两国《关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，内容特别针对美国，表明两国要求北约停止扩张和向俄国提供安全保证，并不点名反对美国在亚太构建封闭的结盟体系、制造阵营对抗以遏制中国的行动。中俄更特别针对美国总统拜登上台后高举的民主旗帜，表明反对个别国家企图以意识形态划綫，垄断民主定义权，强逼他国接受其“民主标准”。

深化战略合作 增普京制美本钱

此外，中俄并签署15项合作文件，其中包括中国向俄国采购近1200亿美元的石油和天然气，并提高中俄2024年贸易额目标，由2000亿美元增至2500亿美元，中俄去年贸易额增长三成六，达1470亿美元，此即预示中俄未来三年贸易额将再增长七成。

中俄峰会成果，除长期地深化了两国“背靠背”战略合作，还即时增加了普京的本钱，在乌克兰危机上与美欧周旋。虽然美欧认为中方会在乌克兰风波中撑俄，但中国一直态度低调，故此美国国务卿布林肯上月底与外长王毅通电话时，还要求中方游说俄国以谈判方式解决有关危机。现在中方不但明确支持俄国的诉求，要北约停止东扩等，更重要的是为俄国经济注入强心针，保证大幅提升两国贸易额外，并以中国货币结算、购买巨额俄国能源，可绕过美国可能实施的制裁。美国一直威吓若俄国挥军乌克兰，将实施严厉制裁，足令俄国经济崩溃，有关威吓可能因中国的举动而大大被削弱，对此美国国务院发言人就警告中企，若助俄国逃避制裁，将面临后果。

相信普京早已算得中国愿表态撑俄，皆因这可巩固中俄长期合作基础外，还可藉乌克兰危机牵制拜登，令他不能集中精力打击中国，为中国减压。

中国在乌克兰危机中挺俄，无疑会增加美欧对中国的戒心，然而这对中国来说损失有限。此因美国正全方位遏制中国，在军事、外交、经贸、科技上可以采用的招数都已用上，面对中国助俄亦难以再加力攻华，而若中国承诺不支持俄国，美国亦不会减少对华的遏制力度。至于欧洲对中国则是既合作又提防，这种务实路綫亦不会因为中俄走近而改变。

图同时遏制中俄 拜登力不从心

中俄在联合声明中说，“两国友好没有止境，合作没有禁区”，但中俄之间并非没有矛盾，在领土边界、中亚影响力等议题上存在角力，而且俄国曾是中国的老大哥，现在给昔日小弟超越，俄国政客亦有难解心结，只是中俄面对美国这个咄咄逼人的主要矛盾，让中俄合作对抗，才压下内部分歧。中俄未来合作能否更紧密，就不能忽略美国这因素。

拜登上任总统后较前总统特朗普更具野心，由主力打压中国，改为更进取的两面“作战”，要同时遏制中俄。拜登现时在国内民望不断走低、在国外领导西方盟友的能力亦受质疑，他要同时打遏中俄，显得力不从心，此亦是普京敢于借乌克兰挑战北约的原因。故此，拜登未来不排除会因感力有不逮而调整战略，改而先行遏制中国或俄国，并采分化中俄的手段。

中俄合作关系的变化，除看两国如何互惠互利外，还要看美国这个重要“推手”。