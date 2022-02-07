来源：联合新闻网

作者：张竞

虎年开春，伦敦大学在春节期间针对蔡英文总统博士学位与论文提出声明，再让此项议题成为关注焦点，并又掀起质疑者与护航者另波论战，各执己见毫不相让。而各个不同立场媒体也各取所需，分别就其所希望论述重点，若非避重就轻存心淡化，就是刻意放大强化重点，充分显现出台湾社会对此学位真伪疑案，信者恒信，不信者存疑到底之严重极化现象。

针对此项学位真伪疑案，能够延烧如此之久无法落幕，并且经由伦敦政经学院、伦敦大学以及总统府发言人持续说明，但却不断浮现更多疑点，确实是让各方大掉眼镜；究其原因其实是源于学位审查授予以及论文处理过程违背常情，并且对比其他同时期获得学位者来说，处处流程显现出特殊例外，因此实在难以让质疑者对此服气。

但在质疑与辩护论证攻防过程中，各方都无法拿出一刀毙命证据，让此事得以获得结论告终。伦敦大学与伦敦政经学院所发声明与回复查询者所发函件，又不断让质疑者找到漏洞，对于关键要点又找不到合理解释，因此才会让此项争议持续获得推进变化动力，在公说公有理婆说婆有理状况下，让此项学位与论文疑案迟迟无法落幕。

就政治层面而言，目前绿营支持者已经浮现声浪，明确表示就算蔡英文总统学位与论文确实是经不起考验，其实也不影响其投票支持其当选与连任之初始投票意念。尽管话虽如此说，但此案不仅是涉及政治支持与投票意向，更在法律层面负有刑事责任；正因如此，就算最后丑闻遭到证实，或许政治版图与势力板块不至于严重动摇或推移，但能否顺利开脱法律刑责机率恐怕不高，因此才让本项疑案成为攻防毫无退让余地，兵家必争之地真正原因所在。

假若心中对本案并无定见，纯粹从旁观察持平论断，争议发展到此种地步，学位真伪已非关键，应对手法才见真章；为何要以此评断，其实系基于下列三个面向受到考验所得结论：

首先就是争议攻防双方危机处理能力与坚持立场之政治意志；究竟是漠视社会关切，逐步释出资讯勉强加以说明，还是百般无奈试图还击，但却又提出处处破绽之论述证据，说辞前后不一愈说愈错，最后搞到提油救火弄巧成拙。

这不仅是在应变处理上缺乏周延思虑，更是态度不够严谨，在草拟辩解说明时，不去找个高手来当假想敌，先行检视论述是否可行；危机处理能力事涉国家大政治理水准高低，确实才是重点所在。

其次就是要检视行政司法信誉；争议发展至此，双方采取行政司法诉讼攻防已经是无所不用其极。但在过程中，是否曾经运用过政治地位施压？是否运用特权甚至是滥权处理问题？更重要的是法律诉讼运作过程是否合乎常情？行政司法是否变成当权者遮丑工具？这恐怕会比最后学位与论文真伪与否更值得关注。

吾人只要思考，假若当事者不是还在执政之国家元首，行政部门是否会如此配合将论文副本收录至国家图书馆，或是在教育部相关资讯体系内将论文资料登录，但在同时却又将教师升等资料列为机密封存，此等处处防堵质疑者获取证据，又刻意提供公众特定资讯，请问是否人人都有此等待遇？

再加上司法侦办质疑者过程如此积极，让其必须在受到通缉状况下，被迫滞留海外继续抗争，是否合乎常情？行政司法体系政治中立是民主法治重要指标，缺乏程序正义就不可能获得实质正义，这也就是这把火还能够继续烧个不停之重要原因，对立抗争必须仰赖对手残酷打击，才能继续获得动力绝对不假。

第三就要来谈政治品格取舍；本项疑案确实是让吾人检视蓝绿阵营政治人物绝佳时机，为何绿营重量级政治人物多半对此哑口不言，对照向来是互相声援炮口对外，此时却不积极背书反而沉默失声，问题是出在何处？同样在野各党也是视而不见加以回避，更是让人无法理解。

尽管整个争议发展过程，确实也不免有红帽子满天飞，也有试图将此案搞成党派斗争蓝绿对立来模糊焦点，但是由于质疑者本身政治倾向是旗帜鲜明，因此本案并未失焦成为政治斗争，此也是为何许多政治观察家与评论者能够冷静看待本案重要因素。

当过滤掉政治算计后，社会公众反而会有机会看出本案究竟是在纯粹检讨当事者道德品格，还是希望透过发掘真相来达成政治效应，背后是否真是如许多挞伐本案动机者，所声称是充满政治阴谋算计；正因如此，透过本案发展过程，观察台湾社会政治人物与意见领袖所表达观点，或是刻意保持距离之政治姿态，从而探索其内心盘算与顾虑，可能会比最后事实真相更有价值。

最后必须指出，对于学位与论文真伪认定，许多人都已经沦入宗教信仰执着程度；最后就算是能够获得任何结论，很可能在很多人眼中，不会将其视为正义获得伸张或是真相能够昭雪，而会认为只是显现当时国际社会或是国内政治实力与利益算计指标。但是不要忘记，在检证与评断过程中，不仅是当事者之学位与论文，而是包括您我在内的整个台湾社会，都会受到审判与考验啊！