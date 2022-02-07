从专利申请看中美日mRNA技术有多强

来源：日经中文网

作者：高田伦志

在冠病病毒疫苗上全面开始使用的mRNA技术方面，占据优势的国家有哪些？日本经济新闻分析相关专利发现，美国掌握专利申请件数的五成，具有压倒性优势。不过，如果观察对其他技术产生的影响等专利的各种价值，日本企业也跻身前列，卷土重来的空间巨大。

mRNA是利用细胞核中的DNA复制遗传信息、使之按设计图产生蛋白质的物质。1960年代被发现，2000年前后起全面开始用于医药品的开发。

日本经济新闻社出资的数据分析企业Astamuse分析了2001年以后的mRNA相关技术的专利申请情况。在全球申请的1万864项专利中，按国别来看，首位是美国，高达5167项，占整体的48％。其次是德国（1317项）、中国（858项）和瑞士（同前）。日本以838项排在第五位。

成为研发核心的是美国和德国。按具体申请方观察专利数量，德国CureVac以745项排在首位。该公司成立于2000年，长期推进mRNA疫苗的研发。此外，美国莫德纳（Moderna，272项）和德国BioNTech（79项）等涉足冠病病毒疫苗的企业也跻身前列。

从美国来看，不仅是企业，政府组织的申请专利也很多。美国卫生与社会福利部（HHS，152项）和美国国立卫生研究院（NIH，18项）等就是代表。莫德纳携手NIH开发了新冠病毒疫苗。美国在mRNA疫苗的实用化方面领跑，在很大程度上是因为官民携手推进了有效性和安全性研究，以及作为医药品进行量产所需的研究。

另一方面，如果分析专利的各方面竞争力，与数量不同的局面将浮出水面。Astamuse分析了重要性和剩余有效期等各专利的价值，排在首位的是美国宾夕法尼亚大学拥有的专利。这是将mRNA应用于医药品之际所需的重要合成技术，是被用于莫德纳和BioNTech疫苗的核心专利。

从日本企业来看，第一三共拥有的专利排在第15位。这是用于治疗体力逐渐下降的“肌肉萎缩症”的mRNA技术，于2005年申请专利。东京大学和千叶大学等拥有的专利也获得高度评价，在排名前50的专利中，四项来自日本企业。可以说在每项专利的价值方面，日本企业也具备一定竞争力。

此次的冠病病毒疫苗是采用mRNA的医药品在全球首次得到实用化。冠病疫苗领域的成功成为推动力，今后mRNA技术有望应用于广泛领域。制药企业和研究机构正在推进应对癌症、心脏病和罕见疾病的治疗药的研究。美国调查公司BCC Research预测称，mRNA医药品的世界市场规模在2021年为467亿美元（628亿新元），到2026年将增加至1000亿美元。

预计开发竞争会进一步变得激烈。东京医科齿科大学的教授位高启史指出，“mRNA仍处于发展途中，技术方面等改进的空间巨大”。不仅是英国葛兰素史克（GSK）和瑞士诺华（Novartis）等世界制药巨头，中国和印度也启动了自主mRNA技术的开发。

mRNA属于活体分子，状态容易变化，难以借助专利来保护物质本身。即使开发mRNA医药品，能利用专利控制知识产权的对象也仅限于mRNA的排列与合成方法、制剂化方法等周边技术。难以像iPS细胞和基因编辑那样，由单独组织和企业垄断专利。

围绕mRNA知识产权的竞争将在今后全面展开，在疫苗技术上领跑的莫德纳和BioNTech等未必能一路领先。在传染病以外的领域，日本企业大显身手的空间也很多。在各国大力推进开发mRNA技术的背景下，日本也需要建立包括科学预算的分配在内、官民携手采取行动的研发体制。