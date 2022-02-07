中国《环球时报》社评

美国总统拜登日前宣布将向欧洲东部增派近3000名美军，首批战斗人员已陆续抵达德国和波兰。这是美军继撤出阿富汗、伊拉克之后一个刺眼的增兵动作。五角大楼此前宣布，8500名美军士兵已处于高度戒备状态，随时可能部署到东欧地区。北约成员国还计划于2月16日和17日讨论增兵事宜。尽管这些军队没有直接部署在乌克兰，却在事实上给人们留下了战争在欧洲东部一触即发的印象。

必须看到，华盛顿离乌克兰前线最远，却对战争最急迫，而俄罗斯和乌克兰作为当事双方却一再表示不愿打仗，不打算用武力解决问题。乌克兰总统和国防部长都公开声明，局势没美国说的那么紧张。但域外国家美国却一个劲儿渲染“战争随时可能爆发”，美国媒体彭博社甚至迫不及待发出“俄罗斯入侵乌克兰”的假消息。美方不仅在舆论上造势，还向乌克兰提供武器，在其周边加强军事部署，意图就是鼓动乌克兰“挺住”，不要在与俄罗斯的对抗中“掉队”。

华盛顿正在做着贩卖战争的打算，并想借此增加北约存在的合法性和内部的凝聚力，让已经出现离心倾向的欧洲和美国捆绑得更紧。另有观点称，美国也可以趁机销售军火，这是基于过往经验的合理怀疑。总之，美方想实现一箭多雕，但这是在玩一个既不道德又很危险的游戏。《纽约时报》称，即使两党的鹰派也不愿看到美国军队为乌克兰而战。美国把乌克兰往火坑里推，自己却跳到一边怕受到牵连。

让俄罗斯难受是华盛顿的目的之一，但乌克兰却很可能成为牺牲品。明眼人都能看出，乌克兰真正需要的不是军火。美国或者送或者卖给乌克兰武器，并不能改变俄乌的军事实力对比。乌克兰真正需要的是和平与稳定的内外环境，需要集中精力发展经济、改善民生，需要缓和与俄罗斯的紧张关系。如果美方如其声称的，和乌克兰“站在一起”，就应该在这几个方面给予乌克兰必要的实质帮助。需要强调的是，乌克兰现在最难经受的就是火上浇油，但华盛顿却不断“创造”机会给俄乌局势拱火。

这种情况下，中俄最新发布的联合声明也引起了美国的忌惮。白宫发言人普萨基声称，如果俄乌爆发武装冲突，将会影响到中国在世界各地的利益。应当说，美方此举更像是“碰瓷儿”。中俄联合声明所涵盖的是中俄双方在经贸、安全、地区局势和国际秩序等方面的广泛共识和共同诉求，并没有提到乌克兰。华盛顿的眼界显然太低了，已经看不到今天世界的真正风景。它如今更像是老旧思维的“课代表”，还在沾沾自喜地拿着上个世纪的破喇叭卖弄谎言，这种自作聪明其实十分低级。

事实上，中俄联合声明说得很清楚了：“和平、发展、合作是当今国际体系的主流”，“国际社会对于和平与可持续发展的呼声更加强烈”。在这样的背景下，华盛顿还想靠着贩卖战争削弱他国、维持霸权，这实在是令人错愕的地缘政治黄粱梦。要从迷梦中醒来，华盛顿的政治精英们真该好好读一读这个联合声明，从中体会美国怎样才能使自己顺应时代潮流、当一个能够真正负责任的大国。