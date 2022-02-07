研究员：管控韩民间反华情绪稳中韩关系大局

来源：中评社

由中评智库基金会、韩国全球战略合作研究院共同主办的思想者论坛“中美战略竞争期的中韩关系与东北亚安全”于12月17日在线上举行，来自中韩两国的专家学者及青年研究员围绕中韩关系、半岛局势、东北亚安全、多边主义话语权竞争等议题发表了各自观点并展开研讨。

中评智库基金会研究员、中评社舆情分析部主任金裕超在发言中重点就韩民间反华情绪与中韩关系进行了分析。他表示，明年即将迎来中韩建交30周年，30年来两国关系飞速发展，各领域交流合作成果丰硕，并成功建立起战略合作伙伴关系。但相较于政治、经济等领域的“热”，近几年来两国民间情感却显得较“冷”，根据今年下半年以来的多份民调显示，韩国国内反华情绪大幅上升，中国甚至已取代日本成为韩国民众最不喜欢的国家，这一现象值得长期关心、支持中韩关系发展的有识之士高度重视和思考。

四大因素导致韩民间反华情绪升至高点

金裕超认为，在近年来中韩官方交流交往热络的大背景下，韩国民间反华声浪却越来越高，其原因主要有以下四点：

第一，“萨德”事件是中韩关系急转直下的催化剂,令韩国民众对华产生较大反感。2016年朴槿惠政府宣布允许美国在韩部署“萨德”反导弹系统，引发中方的强烈抗议和祭出多项反制措施，但不少韩国民众却认为正是由于中国未能有效约束朝鲜，才致使朝鲜无所顾忌地在半岛多次进行核试验，韩国引进“萨德”是维护自身安全的无奈之举。虽然文在寅上任后两国针对“萨德”达成“三不一限”（不考虑追加“萨德”系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟、限制使用“萨德”）共识，此后中韩官方关系也逐渐回暖，然而“萨德”事件令韩国民间对华负面观感明显加深，其影响至今仍难以消除。

第二，年轻一代韩国人对中国的意识形态心存戒备，同时在诸多问题上批评中国的做法。虽然年长的韩国人曾在漫长冷战时期与中国对峙过，但却普遍认为韩国历史上最黑暗的年代是日本殖民统治时期，被日本吞并的36年给很多年长的韩国人留下深深伤痕。而年轻的一代并没有被日本统治过、直观感受不强，反而认为中国的“威权主义”是对自由社会的威胁，并在南中国海、新疆、香港、台湾、冠病疫情等问题上对中国提出批评，此外中国曾实施一系列限制“韩流”进入市场的举措，也被韩国年轻人视为“不友善行为”而展开挞伐。

第三，部分政治人物出于短期选举利益考量，利用批判中国拉抬自身声势。由于韩国总统大选即将于明年3月举行，部分保守派政客为争取年轻选票刻意打出“中国牌”，如最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦曾多次批评中国，称现任政府在对美及对华政策上模糊不定，令韩国成为美国主导的民主国家联盟中的“最薄弱环节”，此外还要求韩国的外交安全政策必须以巩固美韩联盟为出发点，诸如此类的政治人物言行对年轻族群对华观感产生了不小影响。

第四，韩国媒体涉华报道带有不少偏见、歪曲和误解，对民间反华情绪起到推波助澜的作用。如指责中国在政治上忽视民主、军事上霸权主义、经济上打压他国、文化上抄袭盗版，尤其在“萨德”问题上频频攻击中国实施的反制措施，并借机批评中国的对朝政策和半岛无核化政策等。由于韩国主流媒体影响力较强，经其塑造的中国负面形象在一定程度上亦影响了韩国民众对中国的认知与态度。

从三方面着手改善韩民间对华负面认知

金裕超指出，国之交在于民相亲，国民之间感情对维系和推动中韩关系发展非常重要。根据上述对韩国民间反华情绪上升的原因分析，今后可从以下三方面切入逐渐改善这一现象：

第一，官方要积极规划未来两国关系发展蓝图，推动双边关系实现更大发展，更好造福两国人民。当前中韩关系呈良好发展态势，具备扎实基础、广泛利益，且经受住了疫情考验，明年还将迎来建交三十周年的重要机遇，两国应一道努力巩固政治互信、深化经贸合作、活跃人文交流、密切国际合作，在两国营造出亲近、和谐、友善的中韩关系氛围，借助官方沟通的良好顺畅来逐步化解民间的误解与分歧。

第二，两国国民尽量做到相互尊重及包容，避免掉入以偏概全的情绪陷阱。韩国民众在批评中国之前，或可多了解一些中国的现实处境和难处，如中国面临西方世界的全方位围堵，必须发展军事力量保卫自身安全，这并非是针对邻国而展开的军事威慑，又如韩国引进“萨德”是为了保护自身免遭朝鲜核武器以及导弹的威胁，但“萨德”引入后改变东北亚战略平衡、削弱中国核威慑力，进而也冲击到中国的国家利益，同样中国民众在看待韩国时，也需要考虑韩方的关切、利益和诉求。双方民众若能尽量做到理解、体谅，不被极端主义、民族主义的负面影响带偏，这样有助于降低民间的反感与敌视情绪。

第三，双方舆论要传递真实信息、发挥正面影响力，反对和抵制人为制造情感障碍，塑造中韩两国在对方民间的良好形象。两国舆论尤其是韩国舆论要树立促进中韩友好的正确导向，做到以客观、中立立场看待中国，积极关注中国在政治、经济、科技、外交等各领域取得的显著成绩，同时针对争议性问题及时发挥解释、疏导作用，抵制和澄清别有用心者刻意制造的负面舆论，为中韩关系构筑友善的社会舆论环境。

金裕超最后表示，民间友好始终是中韩关系发展的重要基石和力量源泉，长期以来两国民间人士为推动双边关系发展起到了重要作用。但同时也需注意到，近几年来不少韩国民众对华认知出现偏差，对中国的负面情绪有所上升，背后所反映出的问题须引起双方高度重视，并下大力气解决好。中韩地理相邻、经济相融、文化相近、感情相通，具有天然的亲近感和感情基础，期待以两国建交三十周年和“中韩文化交流年”为契机，传承民间友好传统、讲好民间友好故事，为推动中韩关系全面健康发展贡献更多的民间智慧与力量。