台中市长选战 绿“等一个人”藏隐忧

来源：联合新闻网

作者：吴亮贤、郑媁、刘宛琳

台中市长卢秀燕民调居高不下，使台中成为民进党的艰困选区，但随着国民党在台中公投及中二立委补选接连失利，绿营持续猛攻卢秀燕。熟悉台中选情的民进党人士表示，立法院副院长蔡其昌为民进党最可能的候选人，参选态势也日益明显，但蔡一旦表态，势必面临国民党“逼宫”，要求辞去副院长，成为蔡的一大隐忧。

民进党人士指出，立院副院长继任人选，除了牵涉新潮流系谁能接任，其他派系也可能要求新潮流交出副院长换台中市长，恐掀起派系角力。

国民党立院党团总召曾铭宗表示，蔡其昌是立法院副院长，不是民进党副院长，若表态参选台中市长，基于立法院副院长必须独立行使职权，当然应该辞职参选，否则也会有利用立法院资源，造成选举不公的质疑。

国民党人士也表示，不涉入民进党内纷争，但民众会期待掌握议事规则及资源的立法院副院长维持其中立性，否则将会被质疑利用“国家资源”行个人竞选之实。

台中市长选战，民进党不乏选将，蔡其昌及立委何欣纯、张廖万坚都被列入民调对象，台中市前市长林佳龙也因辅选中二立委补选有功，被基层劝进再次对决卢秀燕。

民进党人士指出，林佳龙回锅台中参选可能性低，论资排辈，以蔡其昌为绿营优先人选，不过，蔡其昌仍未展现舍我其谁的决心，市长候选人又牵动各地议员及派系布局，已使基层出现焦虑心情，期盼何欣纯以“奇兵”出战的声浪也愈来愈高。

虽然蔡其昌在中二补选后首度松口，如果被党征召，一定义无反顾，参选态势日益明显，但该人士分析，蔡一旦明确表态参选，国民党势必要求辞去副院长一职，以维持议事中立。

该人士也表示，虽六都市长候选人皆由党主席蔡英文征召，春节后才启动征询，但若蔡其昌有意参选，应尽快明确表态，将绿营在台中的共主定于一尊，才能展现力拼胜选的气势，进而带动地方选情。