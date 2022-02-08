台湾应打造“护国群山”

来源：联合新闻网

作者：王伯元

台湾的“护国神山”台积电闪耀国际，在全球半导体业举足轻重，不仅是台湾莫大的骄傲，更是台湾经济的擎天一柱。2021年台湾上市公司总市值为56.28兆，台积电以其市值16兆，几达三分之一。身为台湾经济舞台上最璀璨的明星，台积电在政府支持下积极扩厂。2022年全球将新增29座晶圆厂，台湾就占了8座，可望创造更多的出口数额及高薪就业机会，备受期待。

然而，巨大效益伴随高度成本，积极扩厂所需要的庞大土地、电力供应，以及研发人才，令台湾当前资源以磁吸效应之势高度集中。半导体产业之电力需求量极大，单单台积电就使用了近5%的台湾电力，今年预计会上升到7.2%，未来三年的水电需求更将攀升一倍。经济部长王美花曾以“如果没有电，就不是台积电”回应台积电可能缺电的疑虑，可以想见政府将全力确保台积电供电无虞。对比现行已见窘迫的台湾供电现状，其他产业用电是否将因此被排挤，令人深思。

除了土地和水电，人才也将会是个问题。为了协助半导体产业打开人力天花板，政府积极通过“国家重点领域产学合作及人才培育创新条例”协助育才。过去一个月内，透过企业与大学携手的“产学共创”新模式，台大、清大、阳明交大与成大等四校，已相继成立半导体创新学院，即将启动全面招生。台湾将如蔡英文所言，全力迈向“半导体先进制程中心”的目标，研发人才莫不以加入台积电等半导体产业为首选，其磁吸效应已让其他产业受到冲击。

衡诸当前，放眼未来，台积电固然耀眼，但我们希望台湾的经济舞台上不是只有一颗明星，更不愿见光芒的背后是产业失衡的危机。台湾当前举凡土地、水电，甚至人才等资源高度集中的现象，必须严肃以对。我们期许台湾在发展核心产业之余，亦兼顾产业之均衡发展，平衡产业光谱。我们珍视台积电对台湾及全球的巨大贡献，更期待每个产业都能头角峥嵘，确保当前优势与荣景，并再创高峰，让“护国神山”得以脉脉相连，成为“护国群山”，以令台湾在未来数十年之后，依旧是太平洋上最耀眼的科技之岛。

作者是李国鼎科技发展基金会董事长

