冬奥习普会 乌台共伴效应浮现

来源：联合新闻网

作者：陈一新

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京4日在北京参加冬奥开幕式，两人共进午餐，并举行会谈，峰会后发表联合声明及签署多项协议。这次习普峰会与以往他们间的37次峰会最大的不同在于同时为美国、乌克兰与台湾带来强烈的冲击。

首先，从这次参加北京冬奥的国家来看，除了中国大陆的朋友之外，很多是2021年12月9-10日未获邀参加美国主办“民主峰会”（Summit of Democracy)的国家。此显示，美国为首的民主联盟与中国为首的集团愈来愈壁垒分明，也愈来愈背道而弛。

其次，拜登政府对中国大陆在台湾、香港、新疆、西藏的政策的不以为然，以及拒绝接受俄罗斯提出的安全保证而让中俄两国愈走愈近，促成他们在战略关系上也朝战略联盟的方向前进。

这次普京访问中国大陆之前曾在新华社撰文，强调双方战略协作伙伴关系已经进入新的时代。由于中俄两国都感受到美国为首西方国家的强烈敌意，因此北京与莫斯科觉得有必要强化他们之间的战略合作关系。

第三，习近平与普京签署了15项协议，涵盖汇兑、贸易、能源与科技合作。在汇兑方面，双方同意在汇兑体系进行合作，作为因应美国为首西方国家可能将俄罗斯排除在以美元支付的国际汇兑体系（SWIFT)之外的反制措施。

在能源方面，俄罗斯同意增强对中国大陆的油气合作。俄罗斯计划穿越蒙古国敷设管线对中国大陆每年提供500亿立方米的天然气。此外，莫斯科并计划经过哈萨克对中国提供一亿五千万吨的石油。中俄两国也签署有关双方在物联网、人工智慧、太空等高科技产业技术合作的协议。

第四，在习普峰会后的联合声明中，中国同意支持俄罗斯反对美国为首西方国家将乌克兰纳入北约以及北约东扩的立场。

克里姆林宫2021年12月初透过外交管道向美国为首西方国家提出一份安全保证清单，包括北约不得接受乌克兰与东欧国家成为新成员、北约同意不东扩，以及美国为首西方国家不在乌克兰及东欧国家建立新的军事基地。美俄两国针对前述要求举行谈判，美国与北约盟国协商后决定以书面方式予以拒绝。

第五，俄罗斯同意台湾是中国领土不可分割的一部分。中国外长王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫3日在北京举行会谈，针对两国在乌克兰与台湾的立场进行最后的沟通与协调。

这次习普峰会后的联合声明也让全世界看到中俄两国在乌克兰与台湾问题上已达成各取所需的共识。值得注意的是，习普冬奥峰会不仅展现中俄两国联手抗美的决心、中美为首两大集团的壁垒分明，以及乌克兰与台湾问题的“共伴效应”正逐渐浮现。

作者是淡江大学荣誉教授

