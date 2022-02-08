渥太华反疫苗示威 警方指组织水平前所未见

来源：明报

加拿大因跨境货车司机抗议强制接种冠病疫苗而引发的“自由车队”示威未有平息迹象，各地有数以千计示威者在过去的周六及周日继续示威，其中首都渥太华有千计货车及其他车辆堵塞马路及国会一带。渥太华市长指示威失控，周日（6日）称示威者人数远超警察，又指示威活动危害居民安全，宣布当地进入紧急状态，以赋予市政府额外权力，让前线人员及紧急服务部门取得所需设备。警察局长则指这次示威的组织水平、资金及投入程度是前所未见。

这次持续了10天的“自由车队”（Freedom Convoy）示威，最初源于不满政府要求进出美加边境的货车司机强制接种冠病疫苗，及后演变成反对公共卫生政策以至对总理特鲁多的管治等表达不满。美国前总统特朗普及电动车公司Tesla创办人马斯克赞扬货车司机，对示威表示支持。连场示威出现在渥太华、多伦多及魁北克市，在萨斯喀彻温省、曼尼托巴省和卑诗省的省立法机构附近，亦有不同规模的货车车队聚集。

刚过去周末的示威气氛大致平静，但亦有零星混乱场面，有部分反“自由车队”示威活动的民众组织抗议打对台。例如温哥华当局上周六指有人掷蛋、石头，及用脚踢汽车，亦有人在路面撒钉，当局其后拘捕5人；至于艾伯塔省一个堵塞美加边境口岸的示威仍然继续。在人口最稠密城市多伦多，警方周日宣布继续封锁市中心道路，以保持路面畅通、保护医护和病人及其家属。

渥太华巿长：示威变质成“派对”

渥太华的示威情况则较严峻。1月29日开始的车队抗议活动令市中心国会一带交通瘫痪并制造噪音，示威者把大货车泊在路上，又搭起帐篷等临时栖身之所。渥太华巿长沃森（Jim Watson）指示威者的行为愈来愈滋扰，包括长时间响号、放烟花，示威渐变质为一场“派对”，有市民投诉被示威者骚扰。英国广播公司（BBC）引述有报道指当地发生种族主义袭击，有报告指戴口罩防疫的民众遭攻击和骚扰。

沃森称市内的示威已完全失控，示威者人数（约5000人）远多于警方，他周日宣布该市进入紧急状态，称示威对居民安全构成严重威胁，但没交代紧急状态令维持多久。渥太华及当地的国会大楼附近过往不时有大型示威及活动举行，但该市警察局长一再指出这次“自由车队”示威的组织水平、资金及投入程度是前所未见。由于无法预视示威何时结束，有居民质问警方为何不采取更多措施结束这场影响日常生活的示威。

警搜财政车辆证据日后检控

当地警方周日设置新路障，并表示正搜集财政、车辆登记等证据，用作未来刑事检控之用，警方亦警告任何人企图为货车提供物质协助，例如汽油，都会被拘捕。《华盛顿邮报》指出，示威期间可见有民众带来罐装燃油，让堵路货车的引擎能继续运转。警方亦对上一个周末示威刚开始时发生的亵渎纪念碑等行为，展开多宗刑事调查。车队示威的主办单位表示周日会避免使用喇叭约4小时，以释出善意。

总理特鲁多一家暂离市内住所

上周证实感染冠病、正在隔离的加拿大总理特鲁多日前表示，未有计划出动军队协助处理示威，称示威车队仅代表一小撮人，政府不会被吓倒。基于安全考虑，特鲁多一家上周末已离开市中心的住所，当局未有公布他身处地点。