疫情急恶化　香港社会要“知惊”

来源：香港01

01观点

周一（7日）是农历年初七，俗称“人日”，但香港在这天却得到一个坏消息：冠病单日新增612宗确诊个案，当中400多宗源头未明，另外初步确诊逾600宗。这不但是第五波疫情以至两年来的数字新高，而且相信还未到峰值。

刚过去的周末连日录得300多宗个案，卫生防护中心传染病处主任张竹君已指出，不少确诊者在农历新年出席很多聚会。从当局公布的资料亦可见，最少五名患者在农历新年假期间曾到车公庙。或许市民在农历新年前，见每日确诊数字维持在几十宗，因而掉以轻心。但如今看来，这种心态明显低估了疫情传播的风险，对如今的疫情大爆发不无责任。

应为更坏情况作打算

由几十宗到300多宗，由300多宗再到600多宗，疫情升温可以比许多人的预期中要快得多。以日本东京都为例，1月初每日新增案例几百宗，至1月中已经升至几千宗，至1月下旬后便持续过万。医管局前行政总裁梁栢贤、中大学者郭健安等日前已预期香港可能单日破千，这个数字会否尚为保守？考虑到变种病毒株Omicron的传播能力，以及市民在农历新年期间的活动，我们应该为更坏的情况作好打算。

因应公立医院床位紧张，竹篙湾检疫中心周二（8日）起将改为接收确诊者，居家抗疫计划同日展开，“与病毒共存”某程度上成为现实。一些人认为居家抗疫的问题不大，但香港不少市民的居住空间有限，部份基层市民更加住在不适切居所，居家抗疫不但对他们而言难以执行，病毒亦可能向邻近单位传播，疫情只会更难控制。

放任策略不负责任

又有一些人认为，冠病疫症的病情轻微，即使愈来愈多市民感染也不是大问题。医管局行政总裁高拔陞亦指出，大部分患者病情轻微，料少于一成人需较多医疗照顾。但随着愈来愈多人感染，即使是少于一成人需要较多医疗照顾，这个人数也可以超出医疗系统的负荷，并因为缺乏及时的医疗而病情恶化。更重要的是，根据当局公布，目前至少两名分别77岁及84岁的病人危殆，老幼体弱者本来就抵抗力较差，疫情在社区传播对他们必然不利。

只要设身处地想像到家中的老人家或小朋友不幸染疫，我们并能明白任由疫情传播，始终不是负责任的做法。即使重症率低、死亡率低，但若然患重症的正是我们家人，我们又于心何忍？更何况病毒传播下去，也难以预料会否再次变种，可能出现的情况并非我们所能控制。

随着确诊数字攀升，以及愈来愈多强制检测的要求，近日市面人流明显减少。理想上，我们希望这能减慢病毒传播，令新增个案在一两星期后开始回落，疫情逐渐受到控制。但这只是众多可能的其中一个，亦有可能传播链并不那么容易截断，家居隔离亦反令更多人感染，确诊数字高达三五千，老幼重症的个案愈来愈多……想乎此，我们实在应该“知惊”。