中俄因利益连结　关系非同盟界定

来源：香港01

作者：倪文迪

藉着北京冬奥举办，俄罗斯总统普京于上周访华，并于周五（4日）与国家主席习近平会面。二人发表一份涵盖众多议题的联合声明，内容包含由宏观世界局势的认知以至于中俄两国具体合作的事项以及相互支持的观点。

在国际秩序上，中俄支持一套新的国际权力分配方法，并不点名批评“少数国家”奉行单边主义、制造矛盾，并提倡民主不应有固定形式。在具体议题方面，双方认同彼此的核心利益立场，俄方重申台湾是中国领土，反对任何形式的“台独”，而中方则同意北约不应继续扩张，加剧地缘矛盾。

美国难以离间中俄关系

中俄联合声明的广度和深度充足，然而不少评论对中俄关系长久发展却不太乐观。一个主流观点认为，中俄合作升温只是因为美国同时在外交上压迫两国，致使两国“抱团”对抗美国；假如美国从中离间，例如给予其中一方好处以请其配合打压另一方，那么两国关系便受挑战。在历史上，美国的“联中抗苏”也的确成功拉拢中国，并促使了苏联瓦解。

然而，此一时非彼一时。当年中苏本已不和，中国亦急切想融入国际社会，当下中俄合作的走向却已几十年。从1992年起，中俄关系因苏共解体而得到解冻，用了不到十年，便经历了“友好国家”、“建设性的伙伴关系”、“战略协作伙伴关系”，至2011年更提高至“全面战略协作伙伴关系”。今日中俄称双方关系达到“前所未有的高度”，其实有其历史脉络。美国近年对两国的压迫可能或多或少加速了两国的合作，但并非根本原因。

即使美国要离间中俄关系，无论从哪边着手都终不得其门。俄罗斯要确保自身安全以及持续发展，甚至在可能的情况下回复大国地位，这些并非美国所能给予的。在安全方面，中国有助于平冲美国独大的国际格局，也有助俄罗斯处理来自于西方自军事以至于经济上的各种安全威胁。近来乌克兰出现危机，更显得俄罗斯需要美国外的一个平衡点。而在发展方面，俄罗斯自1990年已尝试过美国自由经济主义的“休克疗法”，结果经济一蹶不振，更何况当下美国的内部问题尽现，已没有余力帮助俄罗斯。

若然美国给予俄罗斯恩惠，例如取消一些经济制裁，对俄罗斯发展的帮助不大，也难保美国他日不会重新实施，不可能动摇其立场。俄罗斯倒不如支持加速去美元化，从根本上减弱美国制裁的威胁。2019年特朗普政府已观察到中俄关系升温对美国的不利，并开始积极接触俄罗斯，但由彼时至今日的乌克兰危机，美俄也谈不出重大成果，可见两国没有利益共同点。

至于另一边，美国更不可能反过来联结中国打击俄罗斯。美国现在视中国为最大的挑战和威胁，俄罗斯对美国而言没有直接威胁，怎么可能会花力气去联合一个没有威胁的敌人去打击一个最大威胁的敌人？

中国不寻求同盟

如无意外，中俄关系会继续向良性方向发展，但终究不会变成西方的所谓同盟关系。中俄合作的关系由始至终都是由利益驱动。中俄在国际战略、经济、以至于地缘上有着甚多共同利益。俄罗斯自苏联解体后一直想在经济上加入美欧的西方社会但却遭到冷待，再加上近年因为克里米亚问题而受西方制裁，中国正好是其突破口。

中国改革开放后快速的经济成长与俄罗斯在苏联解体后的发展形成了强烈对比，为俄罗斯提供了一条发展的新路向，而且两国的经济互补性强，合作有巨大利益。例如近年中俄两国在去美元化和能源上合作，反映两国有共同目标。再加上，两国作为欧亚大陆东西两端的两个大国，在发展“一带一路”以及北极航路等地缘问题上都有着甚多共同利益。

只要这种利益重叠性存在，中俄关系即使没有所谓“同盟”关系，也会自然地趋向于合作；相反如果共利的场合不再，“同盟”反而成为一种尴尬关系。当下美国与其同盟之间的介蒂无疑正是一大写照。由于美国无法提出一个共同发展的愿景，这使得它与部分盟友的利益重叠性日趋而下，正是挑战美国与盟友合作的最大根本原因。

近年美国在外交上埋怨盟友不愿合作，例如在乌克兰问题上埋怨德国，说明盟友无法继续在这段关系中找到更多利益。正如一句老谚语所说“没有永远的朋友，只有永远的利益”，有意义而稳定的利益关系，在外交上也许比“同盟”来得可靠。