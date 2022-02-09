台驻美代表处更名将引发滔天巨浪？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

17天的北京冬奥运动会已隆重开幕，约有3000名运动员参加，盛况空前，之后冬季残奥会也将于3月上旬举行，北京成为世界上唯一举办夏冬两季双奥运的城市，中国大陆再度成为世界目光的焦点。但在当前疫情肆虐与风云诡谲的国际氛围当中，此次冬奥确实可以看出一些大国博弈的轨迹。

首先，中方举办单位花费39亿美元，结合人工智慧与机器人等高科技，创造了绝美的开幕式，万紫千红，令人拍案称奇。还有运动选手的生活与竞技环境，既达绝高的防疫标准，又可节能节约与迅速服务，比如供餐的厨房与餐厅，内外全部自动化作业，完全排除人与人的接触，且运动员和官员都在严格管理的泡沫内活动，试图阻止任何传播，确实令人惊艳。

相对的，以美国为首的西方世界，比如英国和加拿大等11个国家，以人权问题为借口，宣布了外交抵制冬奥，却仍都派出了运动员参赛。另有新西兰与奥地利等9国也没有派出政府代表，但理由是冠病疫情。日本也表示不会派部长参加奥运会，但派出奥运官员，却未声明理由。而法国一直反对抵制冬奥，马克龙总统曾表示，不应将体育政治化。

早在2021年7月，欧洲议会通过了一项不具约束力的决议，呼吁外交官员抵制中国的奥运会，世界各地也出现了人权活动人士反对北京奥运会的抗议活动。但仍有约20位国家与政府领导人出席此次开幕式，比如新加坡与波兰等，还有联合国秘书长古特雷斯和世界卫生组织总干事谭德塞，总共90个参赛国政府中的大多数，都选择不加入外交抵制的行列。

由此可知，美国虽然登高一呼，但响应者甚为有限，其余非西方国家却都积极参与，虽然不乏一些西方所认定的非民主国家。而其中最为突出的领导人就是俄罗斯总统普京，两个阵营的分化日趋明显，若以国家或人口数来计算，西方世界确实还要略逊一筹。

而此次普京的北京之行，正值俄国与美国及其盟国的紧张局势升高之际，西方国家担心俄罗斯入侵乌克兰的忧虑未减。此次中俄领导人发表了一份长达5000余字的联合声明，讨论了地区和全球的关键问题，还签订了一系列能源与贸易协定。

俄罗斯重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，并反对台独。双方还特别反对美国、英国、澳洲建立“三边安全伙伴关系”（AUKUS），以及北约向东扩张，展现中俄紧密联合抗美的立场，针对性极高。

但就在普京访中的前一日，美国参众两院提出法案，要求美国国务卿必须就台湾在华府的“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”一事进行咨商。目前不仅白宫印太事务协调官坎贝尔支持，美国国家安全会议和国务院亚洲事务官员也都首肯。一旦美国带头更名成功，其他国家必将跟进，况且欧洲议会外交委员会在去年也有类似的议案，这势必激怒北京并引起滔天巨浪。

综上所述，此次冬奥热闹登场的背后，确实隐藏了可能爆发的剧烈风暴，而台湾正处于此一风暴的中心，以为更名案没有后果，那就过于天真，切勿骄矜自喜，如何自处自保，才是吾等的核心关注。

作者是政治大学兼任教授