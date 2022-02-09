“疫已至此” 香港防疫措施只有更严厉

来源：明报

明报社评

昨天新增感染确诊个案达到625宗，比前天又有增加，香港特区政府随即宣布进一步加强抗疫措施，包括增加表列处所范围，限制多户聚会，并修改法例，推出疫苗通行证的适用范围。这是疫情出现两年多以来最严厉的水平，然而，抗疫措施是按照疫情的严重程度而适时调整的，应该说没有最严厉，如果这些措施还不能奏效，只会有更严厉的措施出台。目前推出的措施，一定会为市民带来不便，或会有不善之处，但必须要市民配合执行才能达到目标。

跨家庭不能聚被指不近人情

情况危急政策也是迫不得已

最新的抗疫措施中，限制多户聚集最具争议，家庭聚会是人之常情，特别是在重大节日，现时已经不能到酒楼聚餐，互相串门是礼尚往来。然而，最新的感染个案中，39个群组来自10人以上的家庭聚会，这些来自不同家庭的成员若感染后，又再在不同的组合继续聚会，病毒扩散就会出现几何级数上升。限制是迫不得已，相信若非情况危急，政府也不会使出不近人情的招数。

限制多户聚集是通过修改法例推行的，虽然政策是迫不得已，但也有更迫不得已的情况，比如照顾独居老人，必须要由子女定期探访，这些是法律要照顾到的人情。然而，法律必须保证有关政令有效执行，但不能包罗万有，将所有情况逐一罗列，也不能无限延伸例外的豁免情况。这就需要市民的体谅，以守法的精神来配合政令，而不是看法律条文有哪些灰色地带去钻空子。政府已经保证不会主动执法，即不会入屋检查聚会人员身份是否属于多户，但若在追查感染个案中发现有违反法例的，必须严肃追究，否则法律形同虚设，疫情也无法遏制。

增加表列处所的范围，包括宗教场所、商场、百货公司、街市、市集和发型屋，这些政策牵涉范围广、人员多，情况各异，在市民中间引起的讨论肯定会“百家争鸣”。宗教人士或会说宗教信仰受到限制，老人家说不能去街市令家人“食无肉”，上下班必须经过商场去坐地铁的也会怨声载道。事关几百万人的日常起居出行，各种意见都会有，但讨论必须聚焦到一个原则，政令是否能够有效防止疫情扩散，而同时对市民带来的不方便减到最低。

抗疫最有效的办法是接种疫苗而达到保护个人，减低感染风险。现在疫苗接种率只有八成，完成两针的则只有72%，距离九成的接种率尚有一段距离。最新公布的几宗个案感染后进入危殆、严重程度，都没有接种疫苗，又或需要用呼吸机和接受深切治疗的，也没有接种疫苗。所以，在权衡鼓励市民接种疫苗，以及对没有接种疫苗的市民带来不便，公众应该有一个“明白事理”的态度。对于拒不接种疫苗的人，只是增加了不便的程度，还享有坚持不接种的自由。现在有呼声说，疫苗通行证应该推广到乘坐交通工具，看来现阶段还言之过早，可以留待下一步看疫情接种率有否升至理想情况再行讨论。

现在值得担心的是老人，70岁以上的老人，接种率还不足50%，他们对于疫情的凶险，缺乏资讯，甚至难以认知，最新出现的爆发，包括了几个老人中心，这些机构还可以通过严格要求看护人员接种疫苗和恒常做核酸检测等方法加以保护，同时应该要求老人中心主办方，认真传递疫情信息，鼓励老人接种疫苗。而独居或缺乏照顾的老人，无论出于什么原因没有接种疫苗，到时不能到街市购物，就会成了最弱势的社群，政府必须考虑相应措施给予协助。

“疫已至此”抗疫措施更严厉

市民配合政令执行可事半功倍

要求市民进入表列处所必须出示疫苗通行证，同样会出现守法与执法之间的矛盾。必须通过商场才能进地铁站或者返家，法例订明只要通过时是单一目的，可以列作例外。这就肯定会为执法带来巨大的困难，商场保安要求进入人士出示证明，可能会遭到谩骂，若要劳动警察，极有可能出现执法者难以举证，有理难言的市民百辞莫辩，执法过程中甚至会发生争执，最起码是执法成本大大提高。

法律只能防君子，不能防小人，无疫苗证明进商场要砌辞骗警察，相信会有很多办法，但还是要问，市民是否愿意见到疫情尽快遏制，可以自由自在到处任逛的时刻早点来临，没有市民的配合，再严厉的政策和法律，都会事倍功半。

现在香港是否到了“最危险的时候”还不好说，但每天数百宗个案，甚至未来可能出现数千宗个案，肯定是十分危险的时候了。“疫已至此”，政府在形容情况时已经用了严峻、非常恶劣和相当危急等表述，甚至还惊动了北京的国务院港澳办，给特首打电话表示关切。特区政府也立即宣布严厉措施，虽然可能还是慢了半拍，毕竟还是主动积极应对，这个时候，市民也有责任配合政府，共同抱着破釜沉舟的决心去打这场世纪抗疫大战。