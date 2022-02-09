德美莫衷一是 普京意图未明

来源：明报

“乌克兰危机”续成各阵营斡旋过招焦点。尽管美国致力与欧洲统一阵线应对俄罗斯可能入侵乌克兰，但连接俄德的“北溪2号线”天然气管道始终是美德分歧症结。美国总统拜登周一（7日）与到访的德国总理朔尔茨会谈后表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪2号线会“玩完”，但朔尔茨未有附和，仅强调会与美国一致回应俄侵乌，要俄付出沉重代价。另一边厢，俄罗斯总统普京的意图仍令外界捉摸不透，他周一会晤到访的法国总统马克龙，表示仍可商讨妥协方案，但并没明言会在与白俄罗斯军演后从当地撤兵。

拜登与朔尔茨周一在白宫会谈后于下午举行联合记者会。拜登表示，若俄罗斯坦克和部队再次越过乌克兰边境入侵，“就不会再有北溪2号线了，我们将会结束它。我向你保证，我们能做到这一点”。这被视为拜登迄今就该管道的最强烈表态。拜登没具体说明华府如何中止该管道运作，但《金融时报》指出，美国可以对该项目的营运商实施制裁，亦可对欧盟能源监管机构施加压力，使其不对该项目作出最终批准。

朔尔茨访白宫 避提“北溪2”

不过，在旁的朔尔茨一再回避有关“北溪2号线”的问题，就算有记者直接追问时，他也对该管道只字不提，只作出一个笼统保证：“我们正共同行动，绝对团结一致，我们不会不同调，我们会采取相同的措施，将令俄罗斯非常难受”。拜登则强调德国获美国“完全信赖”，是最重要的盟友之一。

全长约1230公里的“北溪2号线”（Nord Stream 2）已经竣工，将把俄罗斯输往德国的天然气量增加一倍，但尚未开始输气至德国。德国极依赖俄罗斯的能源供应，一半天然气自俄国进口，一旦俄罗斯因开战中断供气，德国经济将受冲击。因此德国在乌克兰危机上一直保持低调，拒绝供应武器予乌国，已招致乌克兰及美国部分人士批评。为配合北约行动，到访基辅的德国外长贝尔博克周一宣布向立陶宛增兵350人，以加强北约东翼军事部署。

普京续轰北约西方加剧危机

另一边厢，法国总统马克龙周一在莫斯科与俄罗斯普京详谈5小时，寻求缓和乌克兰局势。法国官员指出，普京愿意不再在区内采取新军事举措，并同意与白俄罗斯军演后，会从白俄撤走数千俄兵。但普京和马克龙在会后联合记者会上未提及有关协议。普京则指出，马克龙提出的一些想法和建议，纵使现时讨论还为时尚早，但可作为后续行动的基础。法国总统府表示，这些提议包括双方承诺不采取任何新的军事行动、启动新的战略对话及恢复乌克兰和平进程的努力。普京又继续批评北约和西方加剧紧张局势，但称俄罗斯会竭尽所能达至一个各方均接受的妥协方案。

马克龙：或需数月化解紧张

马克龙昨到访基辅会晤乌克兰总统泽连斯基。他指有“具体、可行的解决方案”来结束俄罗斯与西方的紧张关系，但可能需时数月，又指普京向他表明不会是任何紧张局势升级的幕后黑手。

北约军事委员会主席、荷兰海军上将鲍尔（Rob Bauer）周一表示，假如俄罗斯在军演结束后，拒绝从白俄撤兵，北约将增加在波罗的海驻军数。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）同日警告，欧洲正遭遇冷战结束以来最严重的安全威胁，但强调在乌克兰问题上仍有可能与俄罗斯达成外交解决方案。