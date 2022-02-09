科企“中年危机”说明创新的重要

来源：香港01

作者：汤文诗

Facebook、Instagram、Whatsapp等社交媒体的母公司Meta（前称Facebook）在上周三（2日）公布业绩后，股价即日暴跌26.7%，创公司上市以来最大跌幅。Meta业绩显示旗下社交媒体如Facebook的活跃用户有下降趋势，广告收入前景令人担心。本周一（7日），Meta又与英国及欧洲监管部门因能否合法将数据传送回美国掀起争议，扬言要退出欧洲市场，投资者担忧下股价再挫5%。

然而，Meta的困境并非其独有，而是反映了一种科技巨企常见的现象。科企在起步发展时增长潜能令市场给予其甚高的估值，然而随着发展成熟，业务一旦出现瓶颈，那市场便不可能维持高估值的评价。

科企增长出现瓶颈

不少有一定规模的科技企业都开始面临行业竞争及瓶颈的问题，例如串流平台Netflex在上月21日公布业绩后，因为用户增长开始见瓶颈，股价一日内大跌22%。又例如，智能手机市场在全球几乎饱和，但竞争者众，令智能手机制造商面临极大成长挑战。像小米因为有近四份三收入来自于智能手机，其股价就从2020年尾一直下跌至今，股价被腰斩。这些例子与Meta的问题相当类似，当世界各国尤其是较发达国家人口几乎没有明显增长的时候，类似的商品总会有一天增长见顶。据统计去年全球市场智能手机出货量只提高了3%，2020年甚至有所下跌。

要缓和增长压力，不少科技巨企都试图垄断市场。Meta以Facebook起家，过去一段时间收购了不少具威胁的社交媒体，例如Instagram及Whatapps。不过垄断行为近年受到包括中、美、欧等监管部门的针对，愈发难以维持。阿里巴巴便被中国监管部门反垄断措施所限制，股价已从历史高位下跌超过六成。科企如果不思进取继续“食老本”，即使表现好也只能守成，那他们的前景将与旧经济企业无异，失去了过去的光彩。万一“食老本”食得不好，企业甚至可能渐渐被竞争者所淘汰。

自救唯有创新

到着老业务增长见顶，而垄断市场又因监管政策愈发不可行的困境，这些科技巨企无疑正面对“中年危机”。它们当中不少试图通过创新，找寻新的增长点。Facebook之所以改名为Meta正是意识到社交媒体发展见顶的问题，才将公司未来赌在“元宇宙”的新发展路上。小米等企业加入造车行列也并非单纯为了加入电动车的热潮，而是希望在智能驾驶方面为企业创造新的价值。

私人企业也知道“食老本”并非长治久安之计，必须时刻创新才能维持发展。回过头来看，香港的发展同样也面临着增长快缓、其他地区竞争等问题，香港同样也需要创新去解决问题。当然创新固然有风险，中途也不是一帆风顺，但这总比继续“食老本”原地踏步要来得好。面对不断变化的国际环境，香港也应该积极转型，以创新找寻新的发展方向。