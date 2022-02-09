中国股市创业板跌入技术性熊市

来源：路透社

作者：刘珞焱

随着全球央行逐步转向鹰派，对流动性变化敏感的成长股票群落遭遇了愈发明显的抛售压力，中国股市创业板亦未能免于外围政策紧缩的溢出压力，开年第二个交易日即大跌步入技术性熊市区域。分析人士称，全球流动性的变化以及中国稳增长的大背景促使投资者向低位的传统蓝筹股切换寻求防御，成长股遭受冷遇。

中国股市创业板指数周二一度重挫4.6%，至2021年4月19日以来最低，最终收跌2.5%。相比去年11月的阶段高位，该指数调整幅度超过20%，进入技术性熊市区域。节后首日创业板就显著跑输主板，周一创业板指仅收高0.3%，而沪综指.SSEC却在大金融和基建板块的提振下大涨2%。

华西证券财富管理部的郑梓淳称，在全球央行都在转鹰之际，“可能今年全年都不是投资成长股或者科技类股票比较好的时候”。

“现在建议就偏防守一点，偏谨慎一点。如果要买的话也是低估值、价值型，然后大市值，这样的话抗风险的能力会相对强一点，”他补充道。

创业板“一哥”、锂电巨头--宁德时代300750.SZ今日盘中深跌9.9%，最终收低6.7%。受其拖累，新能源汽车板块亦出现大幅调整，中证新能源汽车指数至多挫6.2%，最终收低4%。

同样是高成长方向、估值相对较高的半导体板块亦不能幸免。中证半导体指数一度挫4.3%至八个月低位，半导体设备制造龙头--北方华创002371.SZ盘中逼近跌停。

实际上，中国股市的科技成长板块走疲并非孤例。随着包括美联储在内的全球央行转向鹰派，科技成长类股票早已开始承受巨大压力。

社交媒体巨头Facebook所有者MetaFB.O上周四单日崩跌逾26%，此前其发布了令人沮丧的业绩预测，称因苹果AAPL.O隐私政策的改变和竞争加剧；随着与中国字节跳动旗下视频分享平台TikTok等对手的竞争加剧，Meta报告的日活跃用户首次较上季度下降。

Meta单日市值即蒸发逾2,000亿美元，波及科技股，并拖累纳斯达克指数.IXIC，后者今年跌幅超过10%。

美国联邦储备委员会（美联储/FED）1月末暗示，可能会在3月升息，并重申届时将结束债券购买计划，随后开启大规模缩表行动。这些举措意味着美联储将从大流行时代的宽松货币政策转向更紧迫的通胀阻击战。

“今天（A股）高估值板块集体调整，低估值板块则是相对抗跌，这反映出市场的风险偏好比较低，”前海开源首席经济学家杨德龙表示。

他认为美联储预期在3月份就开启加息，导致市场担心可能会影响到全球股市的表现，A股属于弱势的一个市场，会受到外部因素短期的影响出现回调。

欧洲央行在上周为2022年晚些时候加息打开了大门，并指出3月10日的会议将是决定央行以多快速度撤走其长期购债计划的关键。购债计划是欧洲央行刺激努力的基石。

而英国央行上周四将指标利率上调至0.5%，近半数决策者希望更大幅度地加息，以遏制激增的物价压力，英央行警告称，这将推动通胀超过7%。

私募证券类规模大幅扩张添扰动

亦有市场人士指出，中国股市的半导体和新能源等热门板块近期的深度调整，也可能与证券私募基金规模的大幅扩张有关。

半夏投资创始人李蓓在其微信公众号上撰文指出，中国国内的证券私募基金超过80%的策略是简单的股票多头，不使用对冲手段，不在资产类别上分散。

“当市场出现波动，尤其私募基金持仓比例较高的前期热门行业出现较大下跌的时候，私募基金因为高仓位和高集中度，净值往往快速下跌，往往只能减仓止损，驱动市场的进一步的下跌，”她写道。

李蓓称，到2021年底中国私募证券基金的规模已经上升到超过6万亿元人民币，占比大幅提升，加剧了整个市场的脆弱性，尤其国内机构持仓占比更高的品类，越发脆弱。

机构投资者云集的军工板块，开年以来也出现了迅猛调整。中证国防指数周二至多泻2.2%至七个月低位。

素来受海内外机构投资者共同青睐的白酒板块走势也是异常疲弱，中证白酒指数今日收挫2.8%。中国本地媒体第一财经报导称，从多地酒商了解到，到目前为止，今年春节旺季白酒市场整体表现平淡，多位受访酒商表示飞天茅台卖的也没有上一年春节时更好。

年初迄今，中证新能源汽车、半导体、国防和白酒指数跌幅分别为13.5%、17%、22%和14%，沪深300医药卫生指数同期挫16.6%，沪综指则跌5.1%。

医药板块在持续的集采政策逆风和行业龙头遭遇制裁下继续走疲，沪深300医药卫生指数今日盘中挫3.2%，至近两年低位。行业龙头药明康德603259.SS开盘不久即快速跌停。

在被美国商务部列入“未经核实清单”后，中国药物合同定制研发生产服务企业--药明生物2269.HK周二回应，“未经核实的名单”非为人熟知的美国“实体名单”或“黑名单”；公司律师团队计划于明天与美国商务部进行谈判。

药明生物在港暂停交易，停牌前一度罕见重挫32%。据药明生物和药明康德中期报告，截至2021年6月30日，药明康德创始人李革及其一致行动人持有药明康德25.1%股份，并持有药明生物17.23%股份。

受药明生物暴跌拖累，恒生医疗保健业指数单日跌幅一度接近11%。

2022年开年以来，中国股市的医药板块寒意逼人，龙头股票合计蒸发市值超过万亿元人民币。分析人士称，共同富裕背景下，医药作为与民生密切相关的领域，政策成为市场参与者的核心焦虑之一，高估值也成为板块的拖累。

“中国的医药体制模仿了一部分美国的，运行了一段时间之后，出现了大量的天价账单。所以现在要进行痛苦的改革，还是所谓的共同富裕，”世纪红帆（北京）资产管理有限公司副总经理张成宇表示。

稳增长背景下投资者转向低位传统蓝筹

在经济下行压力加大的背景下，基建托底增长的预期逐渐升温，估值处于较低位置的基建板块因此受到资金强烈青睐，沪深300基建指数春节后首个交易日暴涨4.6%领涨两市，今日则再度拉升2.4%。

中国国家发展改革委有关负责人日前接受新华社采访时表示，今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

此外，中国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）又迎大礼包，财政部和税务总局最新就试点税收政策做出规定，称设立基础设施REITs前，原始权益人向项目公司划转基础设施资产相应取得项目公司股权，适用特殊性税务处理。

国泰君安在研报中表示，过去拉动经济的消费、出口、地产动能下降，基建再成为稳增长主要抓手；此外，迎中国共产党的“二十大”胜利召开稳增长更是政治问题，行情是高级别和反转趋势性的。

美联储最新表态令3月加息号角更加响亮，但对中国央行来说，宽松之心依旧稳如磐石。业内人士称，未来中国仍有可能继续下调贷款市场报价利率（LPR）等指标，以实现稳经济增长目标。

瑞银证券财富管理投资总监办公室发文称，中国央行下调政策利率并加快财政刺激措施，应有助于中国股市抵御美联储加息的潜在影响。

“货币政策放宽表明决策者致力于将稳增长作为首要任务，这与2021年12月中央经济工作会议释出的论调相符。这一宽松的货币条件，再加上基础设施投资、去碳化和可再生能源方面的财政措施加速，应会支持实体经济信贷增长，”该办公室表示。

银行等大金融板块近期亦走势强劲，继周一劲扬3.3%后，沪深300银行指数周二续升1.3%。

东北证券表示，“看好货币政策之后财政政策、产业政策的协同发力，结合一季度两会等重要时间节点的客观要求，随着基建发力、地产纠偏，我们认为信贷增速将在一季度扭转下行趋势，宽信用将实质性到来”。

中国国家外汇管理局副局长宣昌能撰文表示，当前主要发达经济体货币政策转向将再次使新兴市场和发展中国家面临考验，美国货币政策和美元变动具有外溢性，新兴市场和发展中国家面临跨境资本大进大出的风险，不过对中国的影响预计有限、可控。