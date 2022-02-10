北京冬奥会暂舒对疫情和经济忧虑情绪

来源：路透社

作者：沈燕

尽管中国去年GDP增速实现预期目标，但基于新冠疫情的反复、外部环境的不友好以及产业链安全的担忧等，中国经济下行压力山大也是不争的事实。在一片灰蒙的大氛围下，正在如火如荼召开的北京冬奥会，无疑成为舒缓民众对经济忧虑和疫情担忧的紧绷情绪的一剂良药。

尤其是对于三个月经历了两次小区被封的北京丰台某小区居民而言，观看冬奥会赛事也成了平息小区第二次被封足不出户的郁闷和愤怒的最佳解压方式。

“看看花滑和冰舞确实能让人放松，但一想到被封这么久没法出去上班，工作能不能保住心里就发慌。”这个被封小区群中的一位居民吐槽立刻得到了诸多的同感回应。

2月4日开幕的北京冬奥会正值中国传统假期春节，却又遭逢北京本土疫情居高不下。随着冬奥会的举行，无论是优美的花滑抑或气势恢弘的高山滑雪等冬奥项目，对赛事的关注显然让深处疫情焦虑和生计担忧的民众情绪得到暂时的释放。

“能开就是胜利，去年东京奥运会是推迟了一年，这次北京能如期召开本身就是一种胜利。”一位不具名的官方背景专家称。

他指出，此前因为疫情以及诸多西方国家对冬奥会的排斥，很多国家抱着看笑话的态度，本国民众也对此有疑虑；但从现在看，冬奥会确实对提振国民士气以及突显中国软实力有正面激励。

在他看来，此次冬奥会的如期召开对中国而言不仅仅是“面子”问题，更是鼓舞近两年深陷疫情反复、经济下行压力加大下的民众士气，“说白了就是提气。这不仅仅是一场单纯的体育赛事，冬奥的如期召开远比中国要在冬奥会上得多少奖牌更有意义。”

30多位外国领导人前往北京参加了上周五的冬奥开幕式。除了中俄元首两年多来首次线下会晤并发表联合声明外，中国国家主席习近平还会晤了多个国家的领导人；在与美国的紧张关系不断升级的情况下，北京利用冬奥会的开幕来为外交加分。

中国在冬奥会期间并与阿根廷发表关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明，签署了两国政府关于共同推进一带一路建设的谅解备忘录等一系列合作文件；中国还与厄瓜多尔正式启动自由贸易协定谈判，并深化两国全面战略伙伴关系。。

从几无差评、美轮美奂的北京冬奥会开幕式，到火爆的冬奥吉祥物冰墩墩“一墩难求”，再到中国选手谷爱凌自由式滑雪女子大跳台决赛夺金，有关冬奥的话题近期一直是中国社交网络的热点。

当然，大年初一中国男足惨败越南队彻底无缘卡塔尔世界杯引发的全民讨伐，以及大年初六中国女足亚洲杯夺冠带来的全民狂欢，也为疫情笼罩下的中国民众提供了舒缓压力的素材。

国家卫健委周三公布数据显示，2月8日中国大陆新增本土新冠肺炎确诊病例73例，续创1月17日以来新高，其中广西百色市72例、辽宁葫芦岛市1例。

体育外交是点缀，稳经济仍是重中之重

眼下，疫情仍在持续，相较国外放松的防疫政策，中国的疫情“清零政策”亦让经济和舆论面临双重压力。

日本央行审议委员中村豊明周三表示，中国对疫情的零容忍政策可能延长供应链中断和全球通胀压力持续的时间，从而拖累全球经济增长。

在西方诸多国家集体变脸围堵中国之际，北京冬奥会的举办无疑发挥了对内提振士气，对外发挥体育外交的功效。只是在冬奥激情退却后，在中国今年经济增速步入5%时代已成共识的前提下，如何实现“六稳六保”稳经济大盘，显然将是奥运会结束后中国将于3月召开的全国人大和政协两会重点讨论的内容。

前述受访的专家就提到，针对一季度的经济形势他们正在开会研判，疫情对消费的影响仍大，“总体来看今年稳经济难度比较大。”

习近平日前表示，要通过扩大有效投资，持续增加社会民生服务的供给能力，发挥投资在优化民生供给中的关键作用。

而春节期间中国重要宏调部门发改委亦不间断在其官方微信公众号上发布“中国经济深度看”系列文章，分别从投资、消费、物价、就业等各方面阐述了中国经济有稳的基础和实力，旨在引导市场预期。

全球主要的资产管理公司--DWS预计，过往农历新年和奥运会均是促进消费的盛事，但冬奥缺乏现场观众，加上对Omicron传播的忧虑，导致封锁措施重启，并令消费放缓。基于以上的经济增长预测，盈利预期明显过高，可能会加速首季的企业盈利下调。