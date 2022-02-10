台湾别从“左右逢源”变“夹心饼干”

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

深受各界瞩目的美国“印太经济架构”将在数周内公布细节，以目前所知的方向来看，极可能不利于台湾未来的经贸发展，政府宜利用相关管道向美方表达关切，以免在公布后难以更动，却必须面对难以承受的沉重后果。

以战略观点看，台湾位于中国大陆外缘，运输距离最近，依国际贸易“重力理论”（Gravity Theory）来看，若其他情况相同，会产生最大的贸易量是自然的发展，就如同英国最大的贸易对象是欧盟，墨西哥和加拿大最主要的贸易伙伴都是美国一样。若要改变这种贸易趋势，需有相当的其他利益来补偿，否则就会付出昂贵代价。如今，美国在经贸、科技和军事上要围堵中国大陆，企图将台湾拉进其包围架构，除非另外提供足以弥补未来可能遭对岸报复的损失，否则台湾就要谨慎，不必完全入壳，甚至要设法左右逢源，方能趋吉避凶，避免不必要的成本。

有人会问，1990年代以前，在两岸政治对峙、经济互不往来之时，台湾经济仍然快速发展，难道现在就非依赖对岸不可吗？的确，当年台湾是不依赖大陆市场却能发展，因为有个推动全球贸易自由化的“世界贸易组织”（当时称“关税暨贸易总协定”GATT），透过贸易咨商，降低各成员的关税并去除“非关税贸易障碍”，让贸易自由化程度大幅提高，且从1970年代中到80年代又获得美国“普遍化优惠体系”（GSP）的助力，获得了极为有利的贸易机会。

如今，贸易环境已完全不同：美国等多国兴起“新保护主义”、不允许贸易伙伴享有显著贸易盈余；台湾和对岸因政治对立，难以签署区域贸易协定；中国大陆本身已成全球第二大经济体，成长动能超越美国；除少数尖端半导体外，台湾其他对陆出口都可能被替代；服务业贸易方兴未艾，但在中国大陆极易受官方干预或控制。因此，若全面配合美国围堵对岸，除非愿意牺牲出口带动的成长，否则台湾经济可能停滞甚至负成长，但民众显然无意愿承担这种后果。

因此，美国即将公布的“印太经济架构”内容，对台湾而言就极为重要。媒体披露的发展方向，是将排除关税减让和其他的市场开放措施，而会由一系列单独的协议组成，让印太地区国家选择签署；内容将包括数位贸易、劳工标准、贸易便捷化、供应链、基础设施、加速减碳、赋税和反贪腐等。从这些项目看来，其内涵一方面是在确保美国供应链的“去中化”和稳定化，另方面是要求在美国供应链中的其他国家，必须要有良好的劳动、环境和经商条件，使趋近于美国标准，这些等同于提高架构内伙伴的贸易成本，减弱其对美国的竞争优势。

另外，架构内可能会有“市场准入”措施，让东南亚和南亚国家能在美国销售更多的农工产品，显然这是为平衡架构伙伴的成本提升，所做出的补偿。只是，在美国制造业贸易基本上已全部开放的状况下，届时应是以农产品的开放为主，而对农业竞争力薄弱的台湾而言，这项“利多”其实是个空包弹，并无多少实质效益。在成本效益分析之下，台湾加入的“净效益”可能会是负的。

在此情况下，台湾应在该架构内容仍未定案公开之前，表达意见，亟能朝有利方向调整或补充。另外，台商多已自我调整生产模式，配合美中供应链变化的发展；但政府在配合美国印太策略时务必谨慎自持，避免几年后陆方高端电子品可找到替代时，立刻对台进行经贸报复，让台湾付出不必要的代价。