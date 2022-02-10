确诊破千是心理关口 香港要改善行政

来源：明报

明报社评

昨天确诊数字破千，是疫情发生以来首次，从600多到1100多，只增加400多，但从3位数到4位数，象征意义更大。昨天大量市民排队接种疫苗，是对疫苗通行证政策的正面反应，但如果加上其他因素，诸如食物供应暂时短缺，病毒加速在更大范围传播，可能会随时造成更多楼宇，甚至更大范围的围封检测，人心虚怯将会以不同形式呈现。现在政府必须做好各项解释工作，以及改善执行抗疫措施的管理，提振民心，才能凝聚市民齐心抗疫的士气。

市民接受天有不测风云

不能接受政府执行不力

Omicron传播能力强是主因，过年人群增加聚集是偶发因素，两个因素叠加，确诊个案倍增成为必然。虽然如此，也不必过度恐慌，新加坡连续3天过万宗感染，不会在香港重演，因为特区政府没有放弃“动态清零”的政策目标，防疫手段也在不断加强。至于食物供应的暂时紧张，纯粹是因为跨境货车司机出现5个感染案例，导致深圳加强对司机的检疫手段，食品未能如常送到香港，才会供应暂时紧张，内地的供应以及香港本身的库存仍然稳健，运输因素消除后，供应回复正常，价格也会回落。

人心虚怯难以预测的部分，是感染个案无处不在，随时可能在任何人的身边出现，一旦住处、办公地点有人感染，就会实施不同程度的限制措施，包括限时完成强检，甚至围封强制检测，最长的时间达到7天禁足，又或者会被送到检疫中心隔离14天。这些难以逆料的事情，在大家毫无准备的情况下说来就来。虽然有一万个不愿意，但这并非市民埋怨的焦点，因为天有不测风云古已有之，既来之则安之就是。又或者积极响应呼吁，储备一定的必需品，甚至乾粮，一旦住处被围封，也不至于措手不及，市民也有居安思危的心态。

对于不可抗力的因素，市民做好了物质与心理准备之后，就要看政府的执行管理能力。葵涌邨的强检，一栋楼的居民早上持阴性报告可以离开，几个小时后禁止离开，这些朝令夕改的做法，不但令市民无所适从，更大的影响是失去对政府的信心。密切接触者被送到竹篙湾检疫中心，有人几天都没有工作人员给他们做检测，有人在限期前可以离开，行政管理归属不同部门，政出多头导致管辖范围可能重叠，可能有漏洞，有些事没人管，受影响的可能只是为数不多的当事人，但广大市民对整体防疫措施的有效性，必然会产生猜疑。

不同部门各管一方也是问题，卫生部门发出强检令，一个区需要检测的市民人数激增，但负责提供检测站的部门“依然故我”，导致愿意配合政府防疫的市民，顶风冒雨去打蛇饼，最拥挤的检测站，有市民要排队六七个小时才能做检测。即使有承包商使用派筹的办法，减低市民排队之苦，但全港数十个检测点，依然人龙处处。到底是派筹机不够，还是有其他问题，应该设法弄清问题所在。简简单单一个派筹机器，只要政府说一声，任何一间银行都会愿意借出，又或从一些因为疫情已经减低处理量的政府部门，调出几十部机器也不成问题。但已经好几天了，负责的政府部门继续闭门造车，无视民间疾苦，这些做法，只会令市民在民怨沸腾中降低对病毒威胁的承受能力。

措施复杂更需要认真解释

政策不果断才会人心惶惶

疫情在“触目惊心”中不断扩散，政府推出疫苗通行证措施，这些迫不得已的做法，市民没有理由抗拒，但一下子对衣食住行各方面都会造成巨大的影响，而法例涵盖范围的各种场所和行为的定义含混或者过于精细，导致市民对哪些合法、哪些违法不甚了了；大量派发快速测试盒让市民自行检测，结果若是阳性究竟应该去哪里就诊，政府几天内的解释却是自打嘴巴。政府理应在推出措施时做好各项的解释，现在距离开始执行疫苗通行证还有两周，还可以亡羊补牢，但根据过往经验，政府在准备不足的情况下遇到反对声音，往往会撤回政令，或者打折扣推出，易给人进退失据的印象。缺乏果断的措施，加上执行的甩漏，才是导致人心惶惶的根源。

疫情一波比一波凶险，危害一浪接一浪，最艰难的是手停口停的打工仔，各行各业都有可能因为疫情冲击而停业减产，收入骤停。经济压力已经令他们惶恐终日，还要承担沉重的抗疫“负担”，任何突如其来的大变化，都有可能成为心理压力的最后一根稻草。政府在应付疫情的同时，也要考虑社会整体的人心安定，若别有用心的人趁机散播谣言，社会士气将会雪上加霜。

抗疫措施的确需要市民的配合才能产生最大效应，包括遵守各项规定和接种疫苗。要得到市民积极配合，政府首先应该做到令行禁止，即法令严正，认真执行，才能赢得市民的信任和支持。此刻疫情虽已大规模扩散，但未至于失守，能否尽早得到遏制，取决于各种抗疫措施的效果，此刻更加需要市民的配合，更加需要政府做得更好。