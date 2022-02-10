香港政府不可以对疫情投降

来源：香港01

01观点

星期二（2月8日），行政长官林郑月娥于行政会议前会见传媒，回答记者关于政府坚持不推行全民检测的提问，继续强调政府检测、治疗、隔离能力有限，故此“为了达致抗疫的最佳效益，须聚焦地使用这些能力，而不是将这些能力随意分散”。可是随着本港翌日确诊数字破千，这种思维实在与事态的最新发展脱节。

事实上近日政府一连串举措，包括减低强制检测要求频度、展开居家检疫计划、将竹篙湾检疫中心改为隔离治疗设施，以至呼吁市民检测初步阳性者留家等待及不要前往医院急症室等，隐约都予人对疫情大爆发“打定输数”的观感，因此亦放弃了全民检测与其他更为积极进取的抗疫措施。

全民检测应该提上议程

如果某措施或政策是一个政府必须做的话，那么它显然不可以用力有未逮充当拒绝作为的理由。而且过去多年经验已经告诉我们，围封检测、在家工作以至取消强积金“对冲”、国安法出台、《基本法》23条立法等工作，哪件事情官员与公务员起初不是说其能力未必做到，结果却又能够顺利执行？全民检测亦是如此。

况且正如林郑月娥同一场合所言，国务院港澳办已经向她传达中央将会随时按照特区需要提供支援，当中正正包括加强香港检测力量，而为此内地检测员近日已获安排陆续分批来港。假如港府不能推行全民检测原因只是因为检测力量不足，那么行政长官进一步向中央要求更多支援支持全民检测就可以了。

安心出行须备追踪功能

与此同时，为了加强抗疫作用，“安心出行”也应该尽快引进实名及追迹功能才行。程式其实在去年底已经连接到“香港健康码”系统，后来更新又加入了储存接种疫苗记录功能，它跟个人资讯关系已经愈加密切，加上政府很早之前就表示曾经试行蓝牙自动记录功能，在疫情严峻的当下再无藉口拖延落实。

当然，不少市民估计仍对当局透过“安心出行”收集更多资料心存芥蒂，但是大家必须理解这对防控疫情是必要的，其他国家与地区的同类程式多数一早存在着类似功能。个人资料私隐专员锺丽玲去年称旧版程式保障个人资料程度更胜于“填纸仔”，假若社会忧虑这种情况会在程式升级之后出现改变，当局可主动再请私隐专员作出评估，确保资料独立保存且会定期删取。

总而言之，香港疫情虽然趋于严峻，但当局还有许多能用的防疫工具，像是前述的推行全民检测与升级“安心出行”应用程式，乃至调配其他政府部门的公务员直接参与前线防疫工作，现时绝对没有理由提早就向变种病毒举手投降！