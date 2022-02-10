药厂停产冠病疫苗　自由市场难以依赖

来源：香港01

作者：倪文迪

《纽约时报》报道，美国强生公司（Johnson & Johnson）在去年底暂停生产冠病疫苗，有机会使本年全球疫苗供应量减少数亿剂之多。该公司位于荷兰莱顿的工厂，据称已经转为制造另一款对抗呼吸道合胞病毒（RSV）的实验性疫苗。报道引述消息人士指新产品主要用于富裕国家老年人的临床试验，潜在市场利润可能更高，可是跟预防冠病没有任何关连。

尽管强生疫苗推出以后相继被质疑有引发血栓风险及保护力不足，但因其价格低廉且易于运存而始终受许多落后国家欢迎。非洲联盟的非洲疫苗交付计划联合主席阿拉基嘉（Ayoade Alakija）对强生公司决定表示不以为然，她说：“现在并非更动任何东西生产线的时机，因为发展中国家的人民都是命悬一线。”

药厂谋利先于社会责任

事实上这次事件也非强生公司首次卷入关于疫苗供应的丑闻。早于去年8月，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Ghebreyesus）便曾直斥强生公司将在南非包装的疫苗转运至欧洲地区加剧国际分配不均情况。另外，全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利（Seth Berkley）亦指强生公司未有如期提供去年5月所承诺的2亿剂疫苗。

值得注意的是，与辉瑞（Pfizer）及莫德纳（Moderna）等其他生产冠病疫苗药厂不同，强生公司未能够从这种产品获得太多利润。有关疫苗去年销售额约为24亿美元，仅占全公司总收入不足3%，也未能达到原先设定的25亿美元目标，上月最新预测今年销售额亦只会去到35亿美元左右。

强生公司创办人家族在1943年撰写的公司信条里，声称：“我们会对我们所生活和工作的社区以及整个国际社会负责，我们必须支持世界更多地方获得更好的服务和护理，来帮助人们变得更健康……我们最终的责任才是对股东负责”，然而该公司日前的所作所为，恐怕其实还是将股东利益置于社会福祉之前了。

政府监管市场填补不足

在变种病毒依然肆虐的当下，一般人所期望强生公司应该做的，肯定是继续研究如何改善疫苗的保护力，以及减低原有引发血栓风险，又或者是进一步扩大与加快疫苗的生产线，但就绝对不会是在此时此刻将产能转去其他产品上，况且呼吸道合胞病毒传播力与死亡率现阶段仍亚于冠病，严峻程度相对之下无疑较低。

不过，作为一家私营企业，强生公司举措就算在道德上如何说不过去，它追求市场利润的行为可谓十分正常。毕竟在自由市场下，一家公司当然会将资源与生产能力投向更有商业利润的选择。但也正正因为如此，这里才更有需要由其他更强大的力量出手介入，那就是制订各种游戏规则的政府。

无论如何，这次强生药厂停产疫苗事件，再次展示企业假若完全只由市场指引、欠缺政府督导，它们的行为也很大机会不将社会利益放在首位。为了避免出现这种情况，官方当局适量介入干预是必要的。无奈包括香港特区政府在内，许多地方的政府好像还是迷信自由市场的力量，没看到这种做法可以对社会带来极大危害。