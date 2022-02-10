吃了核食 CPTPP仍遥遥无期

作者：陈一新

台湾行政院8日以突袭方式宣布将在2月下旬开放日本福岛五县市核食进口。

除了健康与食安之外，这次最关心的问题就是，吃了日本核食之后，台湾就更有机会参加跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）吗？

首先，蔡政府开放日本核食进口，并不表示台湾就更有机会参加CPTPP。以英国为例，2021年2月即提出申请参加CPTPP，且英国与该自贸体11国的9国皆签署自由贸易协定，但迄今英国的申请案仍在审查之中。可见要参加CPTPP必须符合多项条件才有可能被该自贸体所接受，绝非易事。

其次，要参加CPTPP必须获得全体会员的一致支持，因为审查新会员资格采取的是合议制。在目前CPTPP的11个会员国中，台湾只与新加坡与纽西兰签署自由贸易协定，可见台湾要与其他9个会员国进行谈判，必然是漫长的马拉松式谈判。

第三，CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴协定》（TPP），美国前总统特朗普于2017年宣布退出TPP后，日本就接手主导CPTPP的业务和工作。日本台湾交流协会代表泉裕泰乐见蔡政府开放核食进口，但他也很老实地表示开放核食和参加CPTPP并无直接关系。由于泉裕泰的谈话如此直白，迫使行政院发言人罗秉成也不得不坦承台湾要参加CPTPP还有一段非常漫长的路要走。

蔡英文自诩是谈判高手，但在CPTPP议题上却完全没有遵循谈判的艺术与技巧。在台湾与日本谈判CPTPP之前，就弃子认输同意开放核食，恐怕是世界贸易谈判史上的一大笑话。

以韩国为例，首尔显然比台北更为高明，韩国仍禁止福岛的水产品进口，目的就是要把是否开放核食作为与日本谈判的重要筹码之一。同样地，中国大陆目前禁止福岛5县的食品，目的也是要将开放日本核食作为对日交涉的谈判筹码。显然，韩国与中国大陆领导人的政治智慧都相当不错，至少不会在谈判前就自动缴械。

蔡英文见了美这次就矮了一截，所以开放莱猪进口；见了日本人又矮了半截，所以开放核食进口。这次吃了一年多的莱猪后，台美之间的“双边贸易协定”（BTA）却连八字都没一撇。未来，这次吃了日本核食之后，台湾要参加CPTPP恐怕还是遥遥无期。

蔡英文领导的民进党政府治理不怎么高明，但在运用话术、欺骗这次和大内宣方面却是高手，无人能及。不过，台湾要参加CPTPP却是硬碰硬的考验，不是靠话术与吹牛就能蒙混过关。台湾的贸易自由化是否及格，以及究竟签了几个像样的自由贸易协定，才是真正决定台湾能否参加CPTPP的关键因素。

显而易见，蔡政府开放日本核食进口并未让台湾与CPTPP的距离更近。而一旦中国大陆抢先进入CPTPP，则台湾与该自贸体的距离恐怕只会愈来愈远。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

