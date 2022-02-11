错过防疫窗口期 施政不能欠远见

来源：香港01

作者：汤文诗

香港疫情严峻，继周三（9日）录得超过千宗确诊后，周四再新增986宗新冠病毒确诊及初步阳性800宗。疫情尚未见顶，未来可以预期将有更多感染。

本轮疫情于年初突然杀到并快速扩散，有部分原因是很多人已将Omicron（奥密克戎）变种定义为“流感般的病”，再加上两年来的抗疫疲劳，因而失去了以往的警戒心。但另一方面，在这波爆发之前，香港自去年5月、6月至年底间约半年处于相对稳定的疫情窗口期，政府本可以利用这段珍贵的时间为下一轮疫情做好准备，但似乎因为疫情较乐观便“好了疮疤忘了痛”般的放松下来，直到今年年初才意识到问题的严重性而采取更严厉的防疫措施。

没有把握疫情窗口期

去年初Delta（德尔塔）变种病毒爆发，至6月初时疫情已经平息下来，平均每日确诊数都在10宗以下，10月间更连续多日本地清零。但当时全球疫情尚未平息，即使尚未正式发现Omicron变种，但已知道病毒变种速度甚快，有充分证据表明大流行有可能在香港卷土重来。在去年6月至年底这段抗疫窗口期，其实有很多准备工夫政府可以提早实施，不用等待近来大爆发才“临急抱佛脚”。

其中最明显的例子便是积极提高疫苗接种率。多项科学证据表明，不论是为了减轻重症及死亡率，或是为了人类最终能安全地“与病毒共存”，都需要所有人合作接种疫苗。然而去年年中之后，政府在推广疫苗方面似乎放软了手脚。 6月时推出的疫苗气泡只限于C、D类食肆及娱乐场所等，对“谷针”（接种疫苗）没有太多作用。香港疫苗接种率在去年9月突破五成后便几乎停滞，足以反映政策力度不足。

或许有人会认为，有市民不太愿意打针，并非全为政府之错。但上月底政府因疫情爆发而预告将扩大疫苗气泡至所有食肆后，便有不少原本迟疑的市民下定决心接种疫苗，而预约接种疫苗的人数也创下近几个月新高。这足见政府并非没有方法去提高市民接种疫苗的意欲，只是可能抱侥幸心态而未下定决心。当下疫情已经爆发，接种疫苗的人数却不断提高，市民在轮候时感染风险绝对比去年窗口期时高。既然如此，为何不更早推出“谷针”措施？

各方面的施政也要有远见

除了疫苗接种之外，政府还有很多东西可以准备，包括安排更多的隔离地区。像深圳去年中便建成了大规模的隔离地区。而在去年11月发现Omicron变种的高传染性，政府便应该检视外防输入的严谨程度。但政府却未有如此做，才引致了国泰免检人员的漏洞。政府抗疫政策某程度上予人得过且过、交差应付的感觉，好像不到最后关头也不知道要做事一样。

防疫以外，善治的政府施政要有前瞻性，为未来可能发生的事做好准备，而非每每等事情迫在眉捷才知道亡羊补牢。但在各项施政上，政府也不时犯着类似的毛病。香港多年来陷入深层次结构矛盾，急须解决，但当局没有积极回应楼价过高、产业失衡以致中层职位流失、贫穷悬殊等具体问题，一直要到矛盾深化至引发了2019年的反修例运动，官员才终于醒悟问题严重。如果政府继续采取这种心态治港，那恐怕很难做好治理工作。