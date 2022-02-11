来源：中时新闻网

作者：施正锋

国民党政府战后在台湾从事中国化的努力，社会上仍弥漫浓浓日本味。以日常生活来说，进口的日本货当然是比国产的价格高，特别是车辆及电器，俨然就是高品质的保证。就文化层面，不谈台语歌，连国语歌曲都翻唱，只能说一衣带水，没有必要刻意区隔本土或东西洋。至若老一辈以“有日本精神”来形容政治人物的执着，仿佛几分无奈。

从吴浊流的小说《亚细亚的孤儿》来看，日本统治的不平等权力结构宛如枷锁，台湾人不禁有劣等的情结，也就是自卑感，唯一的救赎是集体自我认同的追寻。巫永福也有类似的经验，在差别待遇下，台湾人被当作二等公民，难怪有“生为台湾人的悲哀”，而“台中一中的精神”就是反日。钟肇政的自传《浊流三部曲》更反映被征服者的愤怒及抉择。

当父执辈以“夜不闭户、路不拾遗”来遥想日本时代，如此高度选择的浪漫记忆，唯一的解释是对于后二二八的国民政府统治不满，所谓“狗去猪来”的非人化否定，表达对祖国由企盼到沮丧。相对地，台湾人对于日本人的好感在《海角七号》显露无遗，与其说莫名的怀旧，倒不如说半个世纪被抛弃的宣泄。惟有李登辉前总统维持应有的起码睥睨。

殖民统治无非为了成就帝国的壮大，不能只有杀鸡取卵，而教化绝非出于人道关怀。因此，不论是教育、卫生或交通建设，日本一方面可以收买人心、羁縻菁英，另一方面还是有其盘算，不管是把台湾视为谷仓或南进的基地。有人感佩八田与一对台湾的贡献，誉为“嘉南大圳之父”，无异肯定殖民统治，毕竟，台湾人即使没有日本殖民也会自寻现代化之途。

尽管日本当年甲午战败中国、透过《马关条约》取得台湾，不说征服绥靖过程有多少抗日分子死于盗匪罪名，迄今尚未正式为殖民统治向台湾人道歉，严重失忆。民进党高举转型正义大旗，借口无力而不愿处理战前的不公不义，无视总督府强制将山地原住民土地全数收归“国有”，摇身一变帮凶。更有人以记忆所及“朝鲜楼”来合理化慰安妇，匪夷所思。

究竟是否开放日本福岛“核食”，当然应该实事求是、科学办事，什么都可以谈。然而，亲兄弟、明算帐，一厢情愿并非外交常态，你尊我卑更无法久久长长，何况涉及民众生命健康的风险。其实，不管立法院、在野党或民意，内部歧见可加长谈判的纵深、增加讨价还价的筹码；至于所谓的善意，绝非自废武功、百般巴结，这是开放莱猪进口的惨痛经验，民进党政府似乎惯性举白旗。

日本前恭后倨，去年还表态进口核食与否无关加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定），过完年扬言进口是必要条件、不是交换条件，高傲到极点。话又说回来，蔡英文当初刚选上总统，日本就蛮横宣称冲之鸟是岛、非礁，民进党政府硬是把台湾尊严吞下去了，难怪对方完全没有把台湾看在眼里。相对之下，韩国为了二战期间的强制劳役还在跟日本对簿公堂，不损加入CPTPP的决心。

我的学长杨基铨东京帝大毕业、高等文官优等，老师帮他写了一堆介绍信，终究只能去拓务省、回台任职总督府。也是留日的夫人说过，日本人最讨厌传教、推销、投怀送抱，应该是四海皆准吧！