从跨国收购屡屡失败看保护主义抬头

来源:德国之声

作者:乌凌翔

随着一连串兼并外国企业计划的破产,本文作者乌凌翔认为,未来跨国企业恐怕得准备一根杆子了,因为要战胜的难度已经从跨栏变成撑杆跳。

2022年2月,与欧洲有关的两宗购并案都宣告失败,先是台湾知名的晶圆制造企业环球晶(Globalwafers)购并德国同行世创(Siltronic)未获德国政府同意,后是美国芯片设计公司辉达(NVIDIA)购并英国安谋(ARM)也正式破局。

台湾环球晶的主业是Wafer制造,用在蚀刻芯片,总是圆圆的一片,故中文译为“晶圆”,其实太阳能电池板也以它为部件,形状却不是圆形。这个行业属于材料、化学领域,原来由日本、德国企业执牛耳,而它的下游“出海口”是芯片制造业-譬如台湾台积电、美国英特尔。它们正是日、欧近20年渐渐放弃的工业部门,这也是环球晶能在台湾崛起的背景因素之一,另一个因素是环球晶的发展策略看准半导体行业变迁大势,不断购并,形成今日分散16厂的全球布局。

出生于台湾台南的黄仁勋创办了美国公司辉达,他于1995年写信询问台积电,是否愿意为他的新创小公司辉达代工,获得张忠谋亲自回电,写下两公司合作多年的一段因缘。辉达靠绘图芯片闯出一片天地,技术无庸置疑,但是进入云计算、人工智能、移动装置等等新时代之后,不同的大量需求风起云涌,不能再一步一脚印发展。正是在这一背景下,辉达2020年9月改变企业战略,宣布欲收购英国知名矽智财(IP)大厂安谋。

“国家安全”阻碍商业操作

大型跨国公司的跨国收购,若在相关国家的市场占比超过某一比例,就受到该国反垄断法律的规范,因而需要在地国政府审核同意。政客的国安逻辑就从此“罩门”一杠子横插进来,改变了企业家追求的商业逻辑。

依照商业逻辑,环球晶实现购并操作后将挤进世界晶圆业的最前列,而已站在芯片设计业颠峰的辉达,则思购并大计以求更上一层楼。两个案例都显示跨国企业竞争不只“大者恒大”,更是“惟小必衰”,小型科技公司若不志气比天高,未来被购并算是善终,倒闭机率其实更大。

这么看来,购并似乎是可行的商业操作,未来的科技产业将是寡头极端垄断的景象,人人追求第一. . . 慢着!这是在“世界是平的”时代时的趋势,现在游戏规则又变了。

2005年,纽约时报专栏作家Thomas Friedman出版《世界是平的》(The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century)一书,分析个人与企业在全球化的过程中得到权利,强调世界正被抹平。

全球化推到极致,商品、资金、人才都能跨国界自由流动,世界因而变平了,然而,美中科技战打响后,硝烟四起,特朗普一轮盟友、敌手不分的“美国优先”,再加上Covid-19倏忽笼罩全球,国家加强了其行使国际关系的权力,同时,跨国企业与个人靠边站,结果便是,各国政府-无论被迫还是顺势-擎起了国家安全的鲜明战旗。

我的不给你,你的要给我?

谁不想确保重要战略物资最好能在自己国内生产?次之也得掌握在靠得住的盟友手中啊!于是,各国政府悄悄改变的战略思维化身为泥水工,重新筑起“国家边界”的高墙;被抺平的世界,又不平了。

尤其欧盟、亚细安等区域联盟内的国家更为艰难,因为各自地缘政治条件不同,国家利益自不相同,强大压力袭来时,犹如同林鸟,却不能同向而飞。

半导体行业是美、中科技战的主战场,环球晶与辉达都属于这个行业;芯片是重要战略物资,比疫苗有过之而无不及。欧盟去年公布的“2030数位罗盘”计划中定下半导体的十年发展目标,充分显示在芯片短缺的情形下,汽车制造业受重创后政客的焦虑感。

在德国政府没有批准半导体领域的台企收购德企之后,台湾有媒体质疑道:“你不准环球晶买你们家的公司,却期望台积电去你们家投资?”其实,“我的不给你,你的要给我”这种思维,在无政府的国际丛林中,再合理不过了:有本事就这么干。美国要求台积电不可为华为代工,但要求它赴美设厂,不就做到了吗?

德国有意把世创留在自己国内,也属合理。

不只台积电,环球晶、辉达,所有企业都得求生存,都必需为自己的利益精打细算。但国家则都是国家安全至上,国家利益第一,只不过,当企业碰上国家,国家还是权力更强大,得听它的。