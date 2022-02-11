求援“国家队”有后传 为扩大封区铺路 封城暂难行

来源：香港01

作者：沙半山

香港疫情大爆发，《香港01》昨日率先披露，港府高层将于本周末前赴深圳，与中央官员和大陆专家共同商议最新对策，包括寻求大陆派大量检测人员火速赴港奥援，为打这场抗疫持久战注入生力军，也为本港“扯得极紧”的前线医疗人力资源打开一线喘息空间。

沙半山听闻，香港寻求“国家队”援手，大幅提高检测能力，只是新一轮抗疫大部署中的前奏，原来还有后传——为扩大封区铺路，以能更快围堵及截断隐形社区传播链。至于港大医学院院长梁卓伟提出的“封城”建议，则在港府内部存在分歧，料暂难实施。

冠病疫情在社区持续扩散，本港确诊人数以几何级数跳升，受感染的区域遍地开花，所衍生的后遗症也迅速浮现，包括每日有大量市民须在街头排队等候检测，呆站数小时已算幸运，许多人等了半日才知满筹，就不是“扫兴”这么简单，不仅引发民怨，更会耽误治疫的速度。本次港府请求大陆派大量检测人员尽速赴港，正是为解决此一问题针对性“落药”。

对症下药堵截传播链 抗疫持久战致胜关键

俗语有云，治病如救火。港府要打赢这场疫战，速度很重要，愈能快速堵截传播链，愈能减少社区的蔓延，就愈能减低整体受染的人数，愈能早日结束第五波疫袭。根据港府的腹稿，当“国家队”赴港支援，检测人力资源大幅提高后，其作用不只是疏导社区内排队检测的人龙，如有余力，还可以在发现传播链封区强制检测时，扩大围封范围，收窄堵截病毒外流的风险。例如上次围封葵涌村，由于检测人力所限，难以短时间内为太多居民作检测，最终决定只围封两幢楼，如果检测人员数量增加，便可扩大围封范围，提高堵截病毒外流的成功率。

医管局为港版火神山医院觅地点 关注杜绝医疗人员受感染风险

当然，单单提高检测能力，仍是未足够的，还要其他配套相应提升，才能真正发挥“药效”，例如当找出感染者后，快速隔离和医疗。港府本次除请求检测人员“外援”，还寻求中央协助兴建更多港版“火神山”医院，集中、大量接收确诊病人。消息人士向沙半山解释，从观察所得，市民倘最初检出是轻度初阳者，病情一般会一直维持轻度，不会突然严重恶化，尤其是已打了疫苗的市民，这类人士会送到港版“火神山”医院隔离和医疗照顾，如病情较严重者，则会被送往医院接受治疗。这样分流，可更好处理不同程度的冠病患者。

至于兴建港版“火神山”医院的进度，据消息人士指，目前由医管局研究具体地点，正全速推进，但也要仔细规划，虽然被送来的都是轻症患者，但毕竟都要有足够设施提供照料，而医管局高层最为紧张的，是防疫设施是否充足及完备，以杜绝医护人员受感染的风险。

封城药力太猛 忧触发恐慌

打疫战犹如诊症下药，不同医师有时会开出不同的药方，曾在政府为官的港大医学院院长梁卓伟，近日就抗疫提出一服猛药——“封城”。据了解，对此建议，港府高层内，有官员赞成，也有官员持保留态度。消息人士也认为，封城之议，暂难实行，担心会引起不必要的恐慌，“市民一听到封城，抢粮食都似”。反之，如果大范围实施“封小区”政策，效果不俗，而所引起的震荡较小，较容易贯彻执行。