美国国会力推台湾代表处升等案，能成功吗？

来源：Yahoo论坛

作者：陈一新

美国联邦参众两院跨党派议员，2月上旬共同提出支持我国驻美代表处（台北经济文化代表处，Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）更名为“台湾代表处”（Taiwan Representative Office）法案。不过，由于该法案政治敏感度非常之高，争议性相对也大，既使国会参众两院通过，并送请总统签署，但行政部门是否愿意执行，也不无问题。

台湾代表处升等案敏感度与争霸性高

美国联邦参议院外交委员会主席梅嫩德斯（Robert Menendez）及外委会西半球小组共和党首席议员卢比奥（Marco Rubio）于美东时间2月3日联名提出法案，要求美国国务卿必须就我国驻美国代表处更名“台湾代表处”一事进行咨商。

该法案的众院对案也在同日由联邦众议员匡希恒（John Curtis）及朴帕斯（Chris Pappas）共同提出。

为何该法案政治敏感性与争议性比较大呢？首先，台湾问题是美中两大强权必争的议题。特别是台驻美代表处的升等案，必然成为华府与北京较劲的重大议题。

立陶宛增益复杂性 北京必然强烈反对

其次，立陶宛2021年11月18日同意台湾在该国设立“台湾的代表处”（Taiwanese Representative Office），就引发北京的强烈反弹，并对立陶宛的外交与经贸进行强而有力的报复。

第三，美国在处理台驻美代表处升等案一事，可说小心翼翼，唯恐对美陆关系造成负面影响。因此，美国才利用立陶宛同意台湾设立“台湾的代表处”，以试探水温及测试风向。如果中国大陆未对台在立陶宛设立“台湾的代表处”强烈反弹，则美国自然就会跟进。

法案仅属建议性质 通过可能性非常高

所幸，该项法案虽然名为法案，但其实并没有太大的约束力。这从该法案仅建议国务院针对升等案一事与美国联邦参众两院及我国驻美代表处进行“咨商”，即可看出一斑。

如果国会提出的这项法案具有强烈拘束力，则必然会遭到行政部门的强烈反弹，就像1999年美国联邦参众两院提出《台湾安全加强法》（Taiwan Security Enhancement Act）过度侵犯行政部门权力，而遭到柯林顿政府的高度不满，让该法案在国会无疾而终。

从此一观点来看，更名一案在美国联邦参众两院通过的可能性还是蛮大的。

法案过关是否执行 行政部门享主导权

问题是，即使美国参众两院通过更名法案，甚至拜登总统也签署法案，行政部门是否愿意执行，都由行政部门说了算。

以中国大陆对立陶宛同意台湾设立“台湾的代表处”一事强烈反弹的情况来看，美国若是同意台驻美代表处的升等案，必然会引发北京的极度不满，甚至中国大陆可能不排除以断交作为威胁，让美国政府投鼠忌器。

比较可能的发展，应是在拜登签署该项法案后，国务院经常与国会和台驻美代表处进行咨商，行礼如仪但却不采取任何实际行动。

若美中两国撕破脸 更名才有可能实现

当然，倘若美陆关系持续恶化，甚至双方都决定撕破脸，台驻美代表处的升等案也不是没有可能更名为“台湾代表处”。不过，那时台湾应该担心的，恐怕是北京调整对台动武时间表的优先顺序。