港媒：克服控疫瓶颈靠中央 雷厉风行作战靠港府

来源：香港明报社评

中国内地与香港疫情专题交流会，今天在深圳举行，中央支援特区政府抗疫，有何举措备受关注。香港第五波疫情愈演愈烈，港府控疫节节败退，决定因素有二，一是人力物力陷入瓶颈，二是采取破格控疫措施的政治决心和执行魄力。有了中央协助，无论是大规模社区病毒检测，还是急建方舱医院隔离感染者，以往一系列被港府视为“办不到”的措施，理论上现在都应该做得来，只要有助控制疫情，港府都应该拿出政治决心去干。香港抗疫形势严峻，克服瓶颈可以靠中央，具体管理执行则要靠港府。面对检测、追踪和隔离工作规模大幅扩张，特区政府应安排专员负责跨部门统筹，不能单靠食卫局担起大梁。

人力物力国家是后盾 “限米煮限饭”思维误事

香港单日新增感染及初步阳性个案再破新高，卫生防护中心形容疫情“非常危急”，医疗体系超出负荷；安老院舍和医院陆续传出感染个案，尤其令人担心。医管局表示，第五波疫情累计逾百员工染疫，下周起将分批安排全体逾8万人员做快速检测。奥密克戎死亡率相对较低，容易令人低估它对社会的破坏力。美国“与病毒共存”，奥密克戎疫潮泛滥其中一个重大影响，就是大量染疫者要留家休息，无法上班，妨碍商业及公共服务，部分地区警署、消防局等甚至一度闹人手荒。香港医院人员感染情况，虽然未算太严重，医管局亦强调“分批快检”不影响员工上班工作，可是如果医院爆疫情况恶化，大批医护无法上班，势令医疗系统百上加斤，直接影响市民。

香港疫情失控，中央决定出手，国务院港澳办、国家卫健委等部门，联同内地防疫专家、粤深政府代表，今天将在深圳与特区政府代表举行疫情交流会。港澳办强调，中央全力支持特区坚守生命至上理念，按照“动态清零”目标及策略，做好控疫工作，今次疫情交流会，旨在共同研究制订和实施支持香港防疫的政策措施，保持香港社会大局稳定。香港控疫工作，稍后有何新猷，有待观察，食卫局长昨天表示，特区政府正商议向中央寻求哪些支援，考虑方向包括增加检测能力和硬件设施等。

第五波疫情暴露港府的检测、追踪与隔离工作，未能走在病毒之前，当局对疫情几何级数上升，缺乏充足准备。以检测为例，香港每日检测量下周有望提升至30万，可是疫情明显远未见顶，短期随时升至单日数千宗，当局力有不逮，惟有一再退而求其次，先是鼓励公众以准确度较低的快速检测包，自我检查，及至昨天，卫生防护中心更宣布，因应检测需求大增，只有“零星”感染个案的大厦不纳强检。隔离设施扩容方面，竹篙湾检疫中心改为临时医院，原本已是港府最后一着，倘若疫情加剧，官员和专家似乎都准备退而求其次，实行居家隔离、居家治疗。

当然，政府可以辩称，以上安排均是“以风险为本”，兼顾了传播风险及现实可操作性，云云，可是换个角度看，战“疫”中不断退而求其次，其实就是节节败退，更讽刺是香港抗疫从来不是、亦不应该是孤军作战，以国家的人力物力，特区政府面对的抗疫资源瓶颈，根本算不上什么，港府“限米煮限饭”的内向思维，反而妨碍了控疫工作。

疫情遍地开花，有政党主张全民检测又或大规模分区检测，有政府专家顾问则援引流行病学模型分析，指出封城遏止疫情幅度可达八成半，可确保医疗系统不会沦陷，建议当局积极考虑。封城也好，大规模社区检测也好，都是浩大工程，社会影响巨大，需要深入考虑，内地在这方面有很多经验，特区政府可趁今天交流会借鉴商量，再决定下一步行动，惟无论如何，人力物力不足等技术可行问题，不应该再成为影响决定的主要因素。

检测隔离求助中央 执行不力责在港府

最近政府谈及全民检测等倡议，常强调要因应本地资源和检测能力，检测范围讲求“精准聚焦”。若不考虑向内地救援，这类说法也许还讲得通，然而现在中央已决定出手相助，有关理由已不成立。卫生防护中心前总监曾浩辉认为，现在做全民检测有一定作用，特区政府可向中央提请，在港增设多间火眼实验室，并派遣成百上千采样及化验人员来港，将每日检测能力提升至100万以上，为大规模社区检测做好准备。另外，港府亦要准备充足隔离设施，安顿大批检测阳性人士，居家隔离必有传播风险，肯定是下策。特区政府应寻求中央协助，极速兴建方舱医院，收治、隔离轻症病人及无症状感染者。

港府控疫陷困，当中既有人力物力瓶颈，亦有决策不周执行不力问题，中央可以帮港解决瓶颈问题，至于管理执行问题，则是特区政府职责所在。第五波疫情大爆发，港府应对左支右絀，由围封到检测，很多安排都不合格，市民怨声载道，至于个案追踪工作亦明显不到位，当局未有善用大数据追踪，个案追踪办疲于奔命，始终无法追上病毒传播速度。私隐专员本周已明确表示，“安心出行”加入追踪功能，只要是出于防疫及公众健康需要，并不违反私隐条例，为了有效控制疫情，当局不应再有太多忌讳。有了中央施援，港府在检测、隔离工作等方面规模必将显著扩大，跨部门协作必然更多，特区政府可从问责团队内部，任用抗疫专员协调其事，以免具体执行甩漏连连。