台港紧张 大陆不会是赢家

来源：台湾《经济日报》社论

台湾陆委会最新一季向立法院提出的“香港特殊地位检讨”报告中指出，中国大陆持续藉由粤港澳大湾区“共同市场”的诱因，强化对香港人才的吸纳与掌控；2020年以来，在香港的外资企业数减少逾3%，其中美、日企业更各减少10%、7%，陆资企业则大幅成长，年增6%。这显示了在香港国安法通过之后，香港的政经情势已出现极大的结构性变化。

事实上，美国传统基金会在去年3月公布的最新《全球经济自由度指数》中，曾经连续25年高居首位的香港，继2020年跌落第二名之后，更首次被剔除，未来将纳入与中国的经济自由度评估之中。传统基金会认为香港经济政策已明显受到北京控制，失去政治自由和自主，以致与其他中国大陆城市如上海、北京无异。香港被剔除于《全球经济自由度指数》，反映了国际社会认为一国两制已经终结；当香港失去独特性，投资环境及对国际人才的吸引力都将大不如前，香港扮演地区总部枢纽的角色必会受到冲击。

去年5月，由于台湾政府与社会声援香港反修例运动，以及在香港国安法实施后支持香港民主派，台港关系也陷入紧张，港府关闭驻台湾的经济贸易和文化办事处；去年7月，台湾驻香港“台北经济文化办事处”人员更因拒签“一中承诺书”，遭港府刁难不续发签证，所有驻派官员回台。

就台港经贸关系而言，香港是台湾与中国大陆间接贸易的重要转口港，重要性持续提高。以2020年为例，依据国贸局的资料，香港是台湾第四大贸易伙伴、第三大出口市场及第27大进口来源地；台湾是香港第二大贸易伙伴、香港产品第三大出口市场、第五大转口市场及第二大的进口来源地。因此，台港紧张局势加剧，势将危及两地规模达新台币1.8兆元的贸易，且因北京收回香港一国两制的意志坚定，上述冲击已形成长期性的影响。

台港贸易的内容固然多元，但半导体的角色最为重要。半导体产品占台湾对香港出口总额过半，主要是转口到中国大陆的相关企业。依据港府的数据，香港电子零组件产品有六成以上转口到中国。彭博社在2020年的报道中亦指出，中国大陆的半导体进口中，有38%是透过香港取得。其中，台湾当然是关键，而台湾出口半导体产品到香港呈现增加趋势，又与美中贸易战有关。在美中贸易战下，香港已成为中国大陆获取台湾及其他地区高阶、尖端或敏感产品的重要桥梁。

目前半导体为台湾主要出口产品，约占台湾最近一年出口金额的三成，其中并有大量的半导体产品出口到香港，在冠病疫情前大约维持一年出口额逾250亿美元，至2020年则急升至一年330亿美元。2021年仅前七个月，出口额合计已达244亿美元，几乎追平2017年全年的金额。由于台港贸易趋势已演变为中国大陆对台湾重要产品更加依赖，因此若台港贸易因政治关系受阻，冲击最大的还是中国大陆的相关制造业与香港的转口贸易。

此外，在美中贸易战持续下，中国大陆虽有建立半导体王国的雄心，却能耐不足，几乎完全无法掌握关键技术、设备与高阶零组件，因而对台湾的需求与依赖日益殷切。台港关系恶化所导致的经贸阻碍，只会更妨碍中国大陆取得所需的台湾晶片等重要半导体产品，对中国大陆及香港而言，明显弊大于利。

更值得观察的是，大陆政府一年多来不但连串打压科技业为首的诸多产业，更牺牲香港经贸金融荣景，种种政治理念挂帅却自伤经济的作为不断出现，究竟将伊于胡底？未来对中国经济的预测与判断恐将更为艰难。