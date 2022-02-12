乌克兰危机中，两岸各面对三角难题

来源：台湾《联合报》社论

经法、德等国的居间穿梭，目前乌克兰东部与俄对峙的情势并未减缓，但也未恶化。国际政治是当下化解乌东危机的重点，法国总统马克龙分别与俄总统普京、乌总统泽伦斯基协商，德国总理萧兹也会见拜登；法德领袖接着再与波兰总统杜达会晤，争取“新欧洲”诸国的共识。法、德须先化解俄乌的紧张，再解决北约与俄罗斯之间的歧见。

俄罗斯陈兵十万在俄乌边界，并与白俄罗斯进行“联盟决心—二○二二”的联合演习，动员三万部队，目的在进一步施压，让西方正视俄国的安全要求。在这波外交折冲结束前，战争应不会爆发。法、德的调停重点，在强化《明斯克协议》，要求北约暂勿东扩。

俄乌漩涡同样把两岸卷入，中国大陆虽扮演了若干角色，却在两个三角关系中陷于左右为难。第一个三角关系是“中美俄大三角”，北京虽在美俄对峙中维持表面中立，实际上偏向俄方。大陆外长王毅除呼吁各方回到《明斯克协议》，也强调一国安全不能以损害他国安全为代价，俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决；其发言，明显在指责北约东扩。

冬奥开幕时，普京以九小时的旋风式访问北京，给足了习近平面子，两国各部门和企业共签署了十九份合作协议。问题是，中俄越亲近，美国就越紧张。在中美俄的三角博弈中，美国除了要优先处理乌克兰冲突，也要防备北京与莫斯科结盟。

春节前，美国务卿布林肯和中国外长王毅通话，双方就乌东冲突的后果进行了深入讨论。布林肯并称，欧洲的稳定如果受到破坏，势将影响到中国在全球的利益。美国务院发言人还警告中国企业，勿试图协助俄国逃避美国对该国的出口制裁。中美间的问题已经够多，乌克兰危机无关中国的安全利益，北京是否要插手其间，值得审慎考虑。但俄罗斯有求于中国的契机转瞬即过，要如何把握，也是北京的难题。

第二个三角关系，则是“中俄乌的小三角”。中俄越亲近，中乌关系就会受压缩。事实上，乌克兰最大的贸易伙伴不是俄罗斯，也不是欧洲，而是中国。大陆进口的玉米有八成来自乌克兰，更重要的是军工产品：解放军最新型的J-11战斗机上装的是乌克兰生产的涡轮喷射引擎、海军驱逐舰与坦克上很多是乌克兰制柴油发动机，中国首艘航母辽宁号就是乌克兰转卖的库兹涅佐夫型航母。然而，最近美国在联合国安理会提案要讨论乌东危机，中国却跟进俄国投下反对票，让乌克兰大失所望。

北京向来坚决支持乌克兰的主权及领土完整，迄今仍未承认克里米亚公投併入俄罗斯。这次习普的联合声明中刻意未提乌克兰，显示北京不愿为俄国入侵乌克兰开出空头支票，也为中乌关系保留余地。

对台湾而言，乌克兰局势也牵动台湾的国际三角关系。台湾与乌克兰的处境其实有相当程度的近似：两国都面临强敌威胁，而美国对双边的模糊承诺，都有触发第三次世界大战的危险。美国若同时须对中俄开战，不啻是一场噩梦，原因是美国军力没有这个备战能力。黑海情势日益紧张，美国还来不及调兵遣将，美日却在菲律宾海进行联合演习，目的就在吓阻北京勿趁机在台海蠢动。

这次乌克兰危机，若是在北京挺俄、美国退让的情况下收场，美国势必会战略收缩，与俄罗斯修好，并把中国设定为美国安全战略的头号对象。届时，美陆台关系恐怕将加速朝北京不愿见到的方向演进；北京必须谨慎应对。