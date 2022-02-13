台湾参与印太经济架构契机浮现

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国即将在几周内，宣布“印太经济架构”的详情，据说其中包括四个重点：数字贸易、供应链、基础建设、以及绿色可持续经济，都是目前最热门的项目。台湾要有参与的准备，但也应掌握要诀。

美国朝野两党现在“闻新贸易协议而色变”，共和党继承特朗普政策，主张任何协议都是要出卖美国工作机会，民主党左派则是延续桑德斯等人的主张，认为2016年大选就是输在中西部的铁锈带，现在元气尚未恢复，绝对不能自乱阵脚。因此拜登上台后，更是绝口不提新的贸易协议，即使与别国谈判取消特朗普滥加的特别关税，都小心翼翼，生怕政敌大做文章。

既然如此，为何此刻又要煞有介事地宣布“印太经济架构”？简单的说，就是为了对抗中国大陆。

美国现在为了对抗中国，正在全球结合盟友，印太地区尤其是重中之重，不仅有“美日印澳四方安全对话”（Quad），也有美英澳联盟（AUKUS），但以上都是外交与军事性质，独独缺少经济联盟。

反观中国大陆，已然是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）会员，而且也开始申请加入CPTPP，美国既然未参与CPTPP，印太地区就缺乏足以对抗中国日益增长的经济影响力，必须要另起炉灶部署经贸战略，难怪华尔街日报称，“印太经济架构”的目的，就是在弥补美国退出TPP后“所造成的亚太战略破洞”。

但是为了要规避前述国内政治问题，“印太经济架构”的设计必须要与目前RECP、CPTPP的型态完全不同，美方官员透露“印太经济架构”是一种非传统区域经贸协定，其实不是一个协议，而是一组协议的合称，各国可以选择适合的协议签属，更重要的是，其中不涉及减免关税的市场准入，所以无需美国国会同意，只需行政部门谈完，即可自行签定，避免遭国会的纠缠。

台湾要参加国际经贸协议，可谓命运多舛，除了现在已经失去功能的世贸组织外，印太地区最重要的两个RECP与CPTPP，前者台湾完全无缘，后者还在等着敲门砖。由亚细安十国加上中日韩澳新组成的RCEP，已经在今年的第一天开始生效，但是在两岸未达成政治和解前，已是成员的中国大陆，影响力极大，必然会阻挠台湾参加，台湾根本未打算申请入会。

其次，原本以为美国退出后，CPTPP将寿终正寝，但是近来反而积极扩张，除英国及台湾、中国大陆已提出申请外，韩国与厄瓜多也陆续宣布申请加入，而泰国及哥伦比亚也传出认真考虑中，民进党政府宣传只要开放核食，加入CPTPP没问题，但是现在困难恐怕才刚开始。

至于“印太经济架构”，美国商务部长雷蒙多去年12月时曾表示，美国的目标不仅是让日本、新加坡、澳洲和新西兰等已发展国家参与，还要让马来西亚、越南和泰国等新兴经济体参与。对台湾而言，是否是个巧门？

在美国主导下，比起RECP与CPTPP，台湾更有机会加入，甚至有人说，“印太经济架构”其中的供应链与数字经济，就是为了台湾量身打造的，之前美台经济对话时，就已谈到供应链韧性、数字经济等，符合印太经济架构重点议题，台湾加入“印太经济架构”应该是水到渠成的。

但是也必须审慎乐观，拜登政府刻意“发明”不需要国会批准的协定，国会又怎么会轻易放手？所以要不然协定最后根本不重要，要不然就会陷入白宫与国会的权力争夺之中，加上今年年底期中选举后，国会与白宫将分属不同政党，“印太经济架构”的命运多舛，值得密切关注。