剑指中国！美最新版印太战略有何新意？

来源：联合新闻网

作者：张竞

美国白宫公布最新版《美国印太战略》，此为拜登政府首份对外公布之区域战略政策文件，当此种美国政府政策文件公布后，不仅美国本身以及国际社会政治评论者与战略观察家都将会深入解读，对于所涵盖区域内各国国家安全体系内之外交与国防官僚，更是必须进行说文解字详细研判之重要资讯。

但在解读此项文件时，吾人应如何切入，其实有下列数点值得参考，在此分享读者，祈请指教：

首先必须注意到美国政府政策有其连续性，在特朗普政府离任前，当时国家安全顾问欧布莱恩在2021年1月5日将《美国印太战略框架》（United States Strategic Framework for the Indo-Pacific）提前解密，并随于1月12日对外公布其中内容。

该项文件系由特朗普于2018年1月核定，当时解密系比原先预定期程提前28年，尽管实际解密内容中仍有多处涂黑加以掩盖，并未亮出全部底牌，但是共和党政府存心要在印太战略面向上建关设卡，以便约制拜登政府推翻特朗普政府国安团队既定远程战略规划蓝图，意图其实相当明显。

因此将拜登政府所公布最新版印太战略论述文字，对比前述《美国印太战略框架》确有必要。特别是对于两份文件内容要项是否具备承接关系，或是观点与政策上存在差异，更是理解与掌握美国印太战略哪些面向将会经常保持稳定，而又有哪些思考却是无以为继，此为审读比较两份文件时，必须优先处理之重点。

其次就要指出，世界局势不断动态发展前进，从2018年1月特朗普核定《美国印太战略框架》，当时所打如意算盘至今，全球情势发生重大变化，其中香港社会动乱冲突、冠病疫情、哈萨克政治动荡以及区域全面经济伙伴协定顺利上路，全球与整个亚太经济政治架构都产生结构性调整。

假若拜登政府未能依据客观战略环境，重新再作评估，而仅是承接特朗普政府所遗留架构，抱残守缺继续一厢情愿去主观论述本身战略愿景，这就会相当不妙，毕竟论述战略构想之政策文件，绝对不能是盲人瞎马硬干到底，因时因地适应客观战略环境方能制宜。

再者就要不客气指出，从特朗普政府《美国亚太战略框架》到拜登政府《美国亚太战略》，两份政策文件非常露骨地指向中国大陆，明白地显现出中国大陆确实是美国亚太战略最关切之核心要点。

尽管中国大陆整体国力崛起势头并未改变，但世界还未到达环绕北京打转地步，假若美国亚太战略真是要剑指北京，但整篇文件却完全未提到俄罗斯，如此忽视莫斯科亦有在印太地区产生战略推移效应实力，就算其不能呼风唤雨，但在最近中国大陆与俄罗斯发表元首共同声明后，还依然对俄罗斯如此视而不见，确实要让人对美国世界观有所质疑。

此外在拜登政府最新版《美国印太战略》论述中，虽然提出将在未来一到两年内所预推动十项核心项目，其中包括在印太地区投注新资源、推动印太经济架构、增强吓阻、强化东协赋予实权与统一、支持印度持续崛起与区域领导力、提升四方安全对话、扩大美日韩合作、协助太平洋岛国建立政治稳定性、支持良好政府治理与责任政治体制，以及支持开放、长远、安全和可信赖科技发展项目。许多都是老生常谈，虽然展现雄心，但却很可能眼高手低无能为力，实在难以乐观看待。

最后还是要提醒，对于台湾来说，全篇论述共有四处八度提到台湾，蓝绿学者必然会各自解读引发论战，但笔者认为还是“战略模糊，立场重申”。千万不要活在华盛顿政治论述片语只字之间，随着这些文字表述或悲或喜情绪起伏。

吾人必须牢记，跟着别人走俯首当小弟，只知扈从没有主动，到最后必然还是会被出卖。要能成为足以拨动千斤的四两，靠得是自立自强，积极主动面对挑战，靠自己将问题根源搞定，躲到强权背后，绝对是看不到足以让人尊敬身影！

作者是中华战略学会研究员