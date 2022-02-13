俄舆论硝烟味淡 专家质疑白宫为选举制侵乌论

来源：明报

在西方接连高调示警俄罗斯即将侵乌之际，俄罗斯舆论硝烟味明显较淡，有当地年轻国际关系学人向本报称，没听闻有任何同行认为真的可能开战，有知名俄罗斯专家更在Twitter质疑白宫想借此争取外交得分迎接年底的美国中期选举。

学者：俄学界民间不理解侵乌论

“我几乎没听闻过在俄罗斯有任何国际关系专家认为（当局）正在策划或可能（发生）战争。”莫斯科国防智库“PIR中心”青年研究员克瓦塔尔诺夫（Artem Kvartalnov）向本报称：“（在俄罗斯）无论是专家还是公众，都无法理解为何（西方）每一个人都在谈及入侵有可能发生——美国每个星期都会宣布新的（俄军攻乌）日期”。

俄罗斯外交部上周五亦发声明批评西方国家散布假资讯，企图转移外界对其侵略行为的关注，“在2021年末及2022年初，全球资讯空间面对史无前例、大规模且精密的媒体宣传活动，用意是要让国际社会认定，俄罗斯正准备入侵乌克兰领土”。俄罗斯一直否认计划攻击乌克兰，并批评北约运送武器给乌克兰及提供军事训练，威胁俄罗斯。

俄军情报专家出身的美国智库驻俄分部“卡内基莫斯科中心”主任特列宁（Dmitri Trenin）则在Twitter质疑这是白宫的“绝妙策略”，“倘若俄罗斯真的入侵，全世界都已接获警告；倘若不是，拜登就可以被视为令普京眨眼（指率先退让）的领袖”。他认为这是美国民主党人急须的外交得分，令阿富汗乱局不会成为中期选举议题。