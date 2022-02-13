从最高大法官引退论美国政治两极化

来源：台湾《工商时报》

工商社论

今年1月，对美国来说，是一个具有指标性的月份。1月6日，是民众攻进国会山庄的一周年；而1月20日，则是拜登总统就任一周年，施政满意度再创新低，疫情（死亡人数90万）和通膨，成为挥之不去的阴霾。而另一不被外界重视的重大事件其实是，高龄84岁、联邦最高法院大法官布瑞尔（Stephen Breyer）宣布引退，在1月27日被拜登总统证实，表示将兑现竞选时的承诺，提名“女性-非洲裔”的大法官。在当前两极化的美国社会，这项司法人事的提名权，对于两大政党的长期竞争，影响至少长达20年，值得进一步的分析。

首先，在立法权和行政权之外，司法权的行使，对于重大的政策争议，可以发挥“一锤定音”的效果，甚至可以透过“决议”，决定总统是谁。前者以同性婚姻合法化为例，联邦最高法院的大法官，5位赞成，4位反对，于奥巴马总统任内的2015年，所通过的这项决议，标志着民主党的重大胜利。

但是，2000年和2016年“一人一票的普选票赢，但是，每个州，赢一票就拿到该州全部选举人团票”，两度尝到宪政苦果的民主党，对此并没办法改变现状。原因就在于，美国宪法的修正案，启动需要三分之二，通过需要四分之三；因此，无论从联邦层级发动，或是在地方，由州发动，这在两党制的美国，等于是不可能达成的任务。

其次，立法权对于行政权的监督，见诸于在国会山庄所举行选举人团票的确认，以及总统大位谁属的宪政规范。2021年1月6日，支持前总统特朗普的群众，攻陷国会山庄，冲进议场，时任副总统的彭斯，当天前往国会确认选举人团票的选举最后结果。

之后，彭斯在2022年2月4日，于共和党长期执政的佛罗里达州公开表示，“我（当时）没有权力推翻选举结果…如果我们对宪法失去信心，我们失去的，就不只是选举，而是我们的国家”。美国宪法的设计，选举人团票的确认，就是对于选举结果的确认。

最后，美国的成文宪法虽然只有七条，但是，前三条（依序）对于国会、总统、司法的规范，文字数以千字，规定钜细靡遗。基本上，年纪不堪负荷的自动引退，以及不幸在任内过世，是联邦大法官新陈代谢的主要方式。然而，现任大法官的引退，在特朗普总统任内的四年，却不是常态；而拜登总统决定提名“女性-非洲裔”的大法官递补，也不是常态。一方面，目前联邦最高法院，已经有一位“男性-非洲裔”的大法官，而且有一位“女性-白人”的大法官。

究竟总统对于大法官的任命权力，对于美国政治的影响何在？这可以回归到“政策影响政治”的层面。美国的重大公共政策，除了国民教育、民生经济、环境保育、人权保护、社会治安、联邦与州的府际关系以外，还有：公立学校里面的宗教祈祷仪式、干细胞研究、性别平权（同性婚姻合法化）、药物（大麻合法化）、以及死刑和堕胎。

这些涉及到宗教、道德和文化争议的重要议题，原本就是民主党和共和党竞逐选票的场域。以死刑为例，全面废除死刑的有22个州，其他各州的情况，则各不相同。民主党长期执政的加州，虽然还保有死刑的制度，但是已经不执行死刑，算是一种政治上的折衷。此外，大麻合法化的问题，“医药用”或“娱乐用”的合法化，一方面，各州有不同的“核准资格与条件”；另一方面，却仍然会发生联邦通过的法案或创制案，被州的最高法院加以否决的特殊状况。

进入新世纪之后，两党理念的竞合，因为总统选举“一人一票”的普选票数，竞争愈来愈激烈。尤其是在2015年的同性婚姻合法化之后，选票竞逐的战场，更进而延伸到另一个更具争议性的“堕胎合法化”。

正反意见反映在政党的对决，甚至是由共和党长期执政的州政府，制定出更严格的法律加以规范：一旦胚胎被测得心跳，就算是乱伦和强暴，也不得堕胎。这个议题的分析层面，相当的复杂，其一，宗教信仰，所不允许；其二，谁有资格剥夺生命权，在什么阶段，进行如何的规范；其三，女性的身体自主权；其四，国家与公民的关系；其五，这是联邦的权限，或是州的权限；其六，民主党与共和党，有没有政党的立场，或是视两党的个别政治人物而定。

当具有争议性的政策主张，可能因为联邦最高法院的拍板定案，则其所引发的政党对立，甚至将长期影响到政治版图的竞逐。前述的大麻、死刑、堕胎的重大争议政策，会不会因为联邦最高法院的通过或否决，从而让分裂的美国社会，政党竞争更加激烈，联邦大法官的提名权力，兹事体大，值得关注。