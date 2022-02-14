美印太报告暗藏“台湾方案”密码

来源：中时新闻网

作者：苏泳霖

拜登政府首份区域战略报告《美国印太战略》11日正式出炉，针对中国大陆的意味不言自明。但若将这份报告与本月初美国众议院通过的《2022美国竞争法案》相比，印太报告在台海议题的表述可以称得上“偏鸽”，不仅与民进党和独派期待方向有所落差，甚至还隐藏着“一国两制台湾方案”的密码。

这份印太战略报告篇幅简洁，本身较无新意，更像是对过去一年来拜登政府印太论述的总结。不可否认的是，作为一个在特朗普任内提出的概念，拜登政府不仅沿用了“自由开放的印太地区”这一表述，也在政治、军事层面继承了前任对中国大陆的遏制理念。不过，该报告在提及台湾议题时，用词相当谨慎，具体而言，包含以下三项要旨：

第一，报告重申基于《台湾关系法》、美中三公报和“对台六项保证”的“一中政策”，也就是延续去年“拜习会”上美方“不鼓励台湾独立”的既定立场。尽管外界咸认为近年来美方“一中政策”与大陆“一中原则”的涵义已渐行渐远，但美方“一中政策”的本质仍是将台湾视为非国家的政治实体，不存在承认“中华民国”的问题。上述承诺决定了美台关系提升的天花板依然坚固，“美台建交”至少在可预见的未来仍不可能，独派今后有意推动的任何涉及宪政体制的行动，在美方关切和压力下也会寸步难行。

第二，该报告对美国在外交、军事等敏感领域支持台湾的表态十分低调，民进党政府强烈期待的台湾加入国际多边组织的诉求并未得到回应。相比《2022美国竞争法案》明确支持台湾驻美代表处正名、协助台湾有意义参与WHA等国际组织，印太报告未提及对台湾参与国际事务的支持。

令人尴尬的是，蔡政府念兹在兹的CPTPP已不再是美方感兴趣的经贸架构，取而代之的是报告提到“另起炉灶”建立“印太经济架构”，但该架构至今还是空中楼阁。在军事领域，该报告除了重申对台湾自卫能力的支持外，美方将扩大印太海巡合作，但该部分民间、非军事色彩较浓，并不会对台湾国防或吓阻大陆军方能力带来本质的提升。

第三，该报告对两岸关系及台湾未来前途的表述，居然和“一国两制台湾方案”意思相近、相通。该报告将“确保台湾未来的地位能以和平方式决定，并符合台湾人民的意愿和最佳利益”作为“支持台湾自我防卫能力”之目的。换言之，美方的台海政策中始终保留“台湾未来地位决定”的选项，也就是承认未来台海分治现状存在“被改变”的可能性，美方关切的是“和平”与“符合台湾利益”两个重点。

再来看中国大陆2019年1月在《告台湾同胞书》40周年的讲话，对台五点意见中每一点都由“和平统一”展开，并指“一国两制”在台湾的具体实现形式“会充分考虑台湾现实情况，会充分吸收两岸各界意见和建议，会充分照顾到台湾同胞利益和感情”。对比中国大陆对“台湾方案”的“三个充分”，与美方《印太战略》报告涉及如何决定台湾未来地位问题的表述，两者之间是不是存在某种微妙的关联？